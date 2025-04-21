Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, kalp cerrahlarının cumartesi günü planlı revizyon gerçekleştirdiği ve göğsün yeniden açıldığı bildirildi. Açıklamada, “Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir” denildi.

Sırrı Süreyya Önder’in son durumu

Cerrahi alanda enfeksiyon ya da kanama olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sırrı Bey’e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük.”

Öte yandan dün dren yerlerinden gelen kanama sonrası ikinci bir müdahale yapıldığı belirtildi.

“Sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.”

Hastanın şu an ECMO (kalp destek cihazı) altında tedavisinin sürdüğü belirtilirken, hemodinaminin stabil olduğu ancak nörolojik durumunun ciddiyetini koruduğu vurgulandı.

“İlk geldiği andan itibaren şuuru kapalı, refleksleri istediğimiz seviyede değil.”

Açıklamayı yapan Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise Önder’in sağ kalbinin kasılmaya başlamasının umut verici olduğunu ancak “nörolojik açıdan ciddi derecede endişelendirdiğini” söyledi.

ECMO’nun 10 ila 40 gün arası kullanıldığını belirten Çiftçi, bu sürenin hastanın durumuna göre şekilleneceğini de ifade etti.

