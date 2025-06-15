Sarkozy’ye bir darbe daha: Fransa’nın en yüksek nişanı iptal edildi

Yargılandığı yolsuzluk ve nüfuz ticareti davasında cezası kesinleşen Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkenin en prestijli nişanı olan Légion d’honneur’dan resmen çıkarıldı. Resmî karar, Pazar günü yayımlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamuoyuna duyuruldu.

Karara rağmen Macron karşı çıktı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un itirazına rağmen alınan karar, Fransa’nın devlet nişanları sisteminde yer alan açık kurallara dayandırıldı. Buna göre, bir yıl ya da daha uzun kesinleşmiş hapis cezası alan kişiler, Légion d’honneur nişanını taşıyamıyor. Macron, selefi Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş bir figür olduğunu ve eski liderlere saygının korunması gerektiğini savundu. Ancak hukuk, bu görüşün önüne geçti.

Emsali nadir görülen bir uygulama

Légion d’honneur’dan çıkarılma uygulaması Fransa tarihinde nadir görülüyor. Daha önce Nazi iş birlikçisi ve Vichy hükümeti lideri Philippe Pétain 1945’te aynı kaderi yaşamıştı. Bunun dışında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, doping skandalı sonrası bisikletçi Lance Armstrong ve cinsel saldırıdan hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein da bu onurdan mahrum bırakılmıştı.

Sarkozy için elektronik kelepçe kararı sonrası yeni süreç

Sarkozy, 2021 yılında bir hakimi rüşvetle etkilemeye çalıştığı ve gizli bilgi almaya çalıştığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş, karar 2023 sonunda Yargıtay tarafından da onanmıştı. Mahkeme, 12 ay elektronik kelepçe ile cezasını çekmesine karar vermişti. Eski cumhurbaşkanının elektronik cihazı bu ay içinde çıkarıldı.

Sarkozy’nin avukatı Patrice Spinosi, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındığını hatırlatarak, “AİHM’den çıkacak olası bir ihlal kararı, hem mahkumiyetin hem de nişan iptalinin gözden geçirilmesini gerektirecektir” dedi.

Libya finansmanı davası yolda

Sarkozy’nin hukuki süreci henüz sona ermiş değil. 2012’deki başarısız seçim kampanyasında yasa dışı finansman kullandığı gerekçesiyle mahkûm edilen Sarkozy, halen Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı seçim desteği aldığı iddiasıyla yargılanıyor. Savcılar, Sarkozy hakkında yedi yıl hapis cezası talep etti. Mahkemenin eylül ayında karar vermesi bekleniyor.

