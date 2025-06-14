Macron’dan İran-İsrail gerilimine net mesaj

Ortadoğu’da tırmanan İran-İsrail gerilimi Avrupa başkentlerinde de yakından izleniyor. Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı” konferansında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tahran yönetiminin olası bir misillemesi karşısında İsrail’in savunmasına destek sağlayabileceklerini belirtti. Macron, Fransa’nın bölgede bir saldırı operasyonuna katılmayı ise düşünmediğini ifade etti.

Macron: İran’ın nükleer silaha sahip olması kabul edilemez

Macron, konuşmasında İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dikkat çekerek, Tahran yönetimini uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı.

Macron, “Tahran yönetimi nükleer silah üretimi için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam ediyor. İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünya kabul edilemez. Bu, varoluşsal bir tehdit ve hepimizin güvenliğini tehlikeye atar” dedi.

“Fransa, İsrail’in savunmasına katkı sağlayabilir”

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam edeceğini öngördüğünü belirten Macron, Fransa’nın pozisyonunu, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İran, misilleme olarak İsrail’e saldırırsa, Fransa, sahip olduğu imkânlar çerçevesinde ve uygun koşullar altında İsrail’in korunması ve savunulması için operasyonlara katılabilir” bu sözlerle açıkladı.

Ancak Macron, bu desteğin askeri saldırı anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Desteğimiz koşulsuz değil”

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasında İsrail’in kendini savunma hakkını tanıdıklarını ancak bunun sınırları olduğunu da dile getirdi ve “İsrail’e desteğimiz koşulsuz ve sınırsız değil” dedi.

Macron ayrıca, İsrail’in İran topraklarına yönelik operasyonlarını belirlenen sınırların ötesine taşıması durumunda, bölgenin kontrol edilemez sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu:

“Eğer İsrail, İran topraklarındaki operasyonlarını belirlenen hedeflerin ötesine taşırsa, bugün kimsenin öngöremeyeceği sonuçlarla karşı karşıya kalırız.”

