Seçim sonrası Venezuela birbirine girdi

Venezuela’da güvenlik güçleri, Pazar günü yapılan tartışmalı seçim sonuçlarını protesto eden halka göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Pazartesi akşamı binlerce insan Caracas’ın merkezine akın etti, bazıları şehrin etrafındaki dağlardaki gecekondu mahallelerinden başlayarak başkanlık sarayına doğru kilometrelerce yürüdü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kazandığını iddia etmesinin ardından başkentte protestolar patlak verdi.

Muhalefet, Maduro’nun zafer ilanını hileli olarak nitelendirerek, adayı Edmundo González’in oyların %73,2’sini alarak ikna edici bir zafer kazandığını söyledi.

Venezuela’da ekonomik sabrı taşırdı

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları, adayın açık ara zafer kazanacağını gösteriyordu.

Ülkedeki ekonomik krizin yarattığı yaygın hoşnutsuzluğun ortasında, muhalefet partileri 11 yıllık iktidarın ardından Devlet Başkanı Maduro’yu devirmek için González’in arkasında birleşmişti.

Çok sayıda Batı ve Latin Amerika ülkesi ile BM de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar, Venezuela yetkililerine, bireysel sandık merkezlerindeki oy kullanma kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu.

Arjantin, Devlet Başkanı Maduro’nun seçim zaferini tanımayı reddeden ülkelerden biri olurken, Venezuela da buna yanıt olarak Buenos Aires’teki diplomatlarını geri çağırdı.

Şili, Kosta Rika, Panama, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay’dan altı Latin Amerika ülkesinin diplomatları da Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in sosyal medyada “müdahaleci eylem ve açıklamalar” olarak nitelendirdiği gerekçesiyle geri çekildi.

Venezuela hükümeti ayrıca Çarşamba günü yerel saatle 20.00’den itibaren Venezuela ile Panama ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki ticari hava seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Protestocular hükümetin düşmesini istiyor

Caracas sokaklarında protestocuları dağıtmak ve başkanlık sarayına yaklaşmalarını engellemek amacıyla yoğun asker ve polis varlığı, tazyikli su da kullanıldı.

Kalabalıklar “Özgürlük, özgürlük!” sloganları atarak hükümetin düşmesini istedi.

Görüntülerde, otoyollarda lastiklerin yandığı, sokaklarda çok sayıda insanın olduğu, motosikletli polislerin göz yaşartıcı gaz kullandığı görülüyor.

Bazı bölgelerde Devlet Başkanı Maduro’nun posterleri yırtılıp yakılırken, lastikler, arabalar ve çöpler de ateşe verildi.

Hükümet yanlısı silahlı polis, asker ve sol görüşlü paramiliterler, protestocularla çatıştı ve şehir merkezindeki birçok yolu kapattı.

Maduro zafer ilan etti, muhalefet “biz kazandık” diyor

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