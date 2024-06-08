Sidney sokakları sular altında kaldı

Cumartesi günü şiddetli yağmur Avustralya’nın en büyük şehri Sidney’de ani su baskınlarına neden oldu ve alçakta bulunan birçok banliyö için kurtarma ve tahliye emirlerine yol açtı.

Acil durum yetkilileri, şiddetli yağmurun yol açtığı sel nedeniyle New South Wales eyaletinin başkenti Sidney’de yerel saatle 24 ila sabah 5 arasında 13 kurtarma çalışması gerçekleştirdiklerini ve sakinlerden 297 yardım çağrısı aldıklarını söyledi.

New South Wales Eyalet Acil Durum Servisi (SES) Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, şehrin kuzeybatısındaki banliyöler için on acil tahliye emrinin mevcut olduğunu söyledi.

Sidney’de yağışlar devam edecek

Uzmanlar, Cumartesi günü ilerleyen saatlerde yaklaşık 5 milyonluk bir şehir olan Sidney’in kuzeybatısında büyük su baskınlarının meydana gelebileceği konusunda uyardı.

Sidney’in Hawkesbury-Nepean vadisi, beş kol tarafından beslendiğinden ve denize giden akışı sınırlayan dar noktalara sahip olduğundan, şiddetli yağmur sırasında su yedeklendiğinden, tehlikeli su baskınlarına eğilimli bir taşkın yatağıdır.

Yeni Güney Galler Acil Durum Hizmetleri Bakanı Cihad Dib, yağmurun şişmiş havzalara yağdığını ve bunun “çok daha derin bir etki” yarattığını söyledi.

Sidney’de televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında Dib, “Barajlarımız dolu, su yollarımız dolu, topraklarımız doymuş durumda” dedi ve bazı yolların ve köprülerin etkilendiğini ekledi.

Avusturalya’nın Sydney kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Polis tarafından yapılan açıklamada katilin kadınları hedef aldığı ifade edildi.

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