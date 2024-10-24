Şili’de lisede molotofkokteyli facia

Şili’nin Santiago kentinde yer alan bir lisede, öğrencilerin hazırladığı molotofkoktey okul içinde patladı.

Şili’de korku dolu anlar

Olayda 35 kişi yaralanırken, 11 kişinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yerel kaynaklara göre, patlamanın ardından okul çevresinde büyük bir kargaşa yaşandı ve yetkililer olayın ardından geniş güvenlik önlemleri aldı. Şili polis yetkilisi Claudio Pavez, patlamanın bir grup öğrencinin molotofkokteyli yapmaya çalışması esnasında meydana geldiğini belirtti.

Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılırken, okul yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor. Yetkililer, bu tür olayların tekrar etmemesi için okullarda güvenlik tedbirlerini arttırmayı planladıklarını açıkladı​

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