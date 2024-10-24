Türkiye
TUSAŞ saldırganlarının kimliği açıklandı
Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından teröristlerin kimliği belli oldu. Bakan Yerlikaya, saldırganların PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaparak TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ilişkin yeni bilgileri aktardı.
Yerlikaya, saldırganlardan erkek olanın PKK’lı olduğunu açıkladı. Saldırganın kimliği de belli oldu. PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi.
Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:
“Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.
Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”