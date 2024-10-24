TUSAŞ saldırganlarının kimliği açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaparak TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ilişkin yeni bilgileri aktardı.

Yerlikaya, saldırganlardan erkek olanın PKK’lı olduğunu açıkladı. Saldırganın kimliği de belli oldu. PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde: