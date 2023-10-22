Somali’de son durum: 120 bölge özgürleştirildi

Bir dakikadan az

3 Bir dakikadan az

Somali hükümeti, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı yapılan operasyonlarda şimdiye dek 120 bölgeyi özgürleştirdiğini açıkladı.

Somali’de Eş-Şebab’a karşı operasyonlar sürüyor

Hükümet Sözcüsü Daud Aweis, yaptığı açıklamada, örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyonlar sayesinde Eş-Şebab’a büyük bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Geçen yıldan bu yana aralarında üst düzey isimlerin de yer aldığı 4 bine yakın militanının etkisiz hale getirildiğini aktaran Aweis, yüzlerce militanın da yaralandığını belirtti.

120 bölge artık özgür

Aweis, operasyonlar sonucu 120 köy, kasaba ve şehrin özgürlüğüne kavuşturulduğunu kaydetti.

Örgütün ekonomik, ideolojik ve askeri gücünü kırmaya çalışan hükümetin adımları sonrası halk arasında da mücadeleye yönelik destek arttı.

Başkent Mogadişu’da geçen hafta Eş-Şebab karşıtı gösteriler yapıldı.

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