Arda Turan’ın takımı kopyalandı!

Arda Turan küme mi düşüyor?

Rus basınında, “Shakhtar Donetsk, Rusya Ligi’ne geçiyor ve 2. Lig’den başlayacak” haberi ortalığı karıştırdı. Futbolseverler, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı ve Ukrayna Ligi’nde şampiyonluğa oynayan Shakhtar Donetsk’in hem Rusya’ya geçmesi hem de 2. Lig’den başlamasına anlam veremedi. Sport Baza adlı Telegram kanalının ortaya attığı iddianın gerçek yüzü sonunda ortaya çıktı. Ukrayna ile savaşta olan Rusya, Donetsk bölgesinin kendi topraklarına dahil olduğunu savunuyor. Buna bağlı olarak da başka bir Shakhtar Donetsk kurup, Rusya 2. Ligi’ne dahil edilecek. Ayrıca yine Ukrayna Ligi’nden Zorya Luhansk ile aynı isimde bir kulüp de Kırım’da maçlarını oynayacak ve Rusya 2. Ligi’nde mücadele edecek. Ukrayna Ligi’nde 8 maçta 17 puanla liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk, cumartesi saat 18:00’de Polessya ile deplasmanda karşılaşacak.