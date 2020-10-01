Son Dakika: Trump, Putin ve Macron’dan Ortak Karabağ Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ’da derhal ateşkes sağlanması yönünde ortak bir açıklama yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa’nın liderleri, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin yeniden tırmanması üzerine ortak açıklama yayınladı.

3 lider de gerilimin tırmanmasını kınarken çatışmaya devam eden tarafları derhal askeri faaliyetlere son vermeye çağırdı.

Trump, Putin ve Macron ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan’ı ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu’nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlamaya davet etti.

Liderler çatışmalarda hayatlarını kaybedenler için taziyelerini de iletti.