Bilim Kurulu Üyesi Toplumsal Bağışıklık Oranını Açıkladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan, Türkiye’deki koronavirüs yaygınlığını tespit etmek için seroprevalans çalışması yapıldığını, elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de virüse karşı toplumsal bağışıklık kazanılmasına epey uzak olunduğunu belirtti.

İlhan, Haziran ayında yapılan çalışmada Türkiye’de yüzde 1.5 oranında kişide antikor olduğunu ifade ederek “Çalışmanın yapıldığı tarihte ise yüzde 2.5’luk bir PCR pozitifliği vardı. Yani çalışma örnekleminde yüzde 2.5 hali hazırda koronavirüs hastasıydı. Çalışmanın yapıldığı tarihte vakalara baktığımızda yaklaşık olarak 210-220 bin civarında bir vakamız var. O tarihte tüm Türkiye örnekleminde yüzde 1.5’lik bir antikor pozitifliği söz konusuysa, şu an vakamız 310 binlerde ise yüzde 2.5’luk bir antikor pozitifliğinden bahsedebiliriz. Yani ülkemizin yüzde 2.5’i henüz koronavirüse karşı bağışık hale gelmiş anlamı çıkıyor buradan” diye konuştu.

Toplumsal bağışıklık kazanılabilmesi için en az yüzde 50’lik bir orana sahip olunması gerektiğini bildiren Prof. Dr. İlhan şöyle devam etti: