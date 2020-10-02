Koronavirüse Yakalanan Trump: Birlikte Atlatacağız

Trump’ın virüsü danışmanı Hope Hicks’ten kaptığı tahmin ediliyor. Hope Hicks’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Donald-Melania Trump çiftinin testleri de pozitif çıktı.

Trump Hicks’in ardından kendini karantinaya almıştı.

Gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, “Bu gece Melania ile koronavirüs testimiz pozitif çıktı. Karantinaya ve tedavi sürecine başlayacağız, bunu birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Danışman Hicks, salı günü ABD Başkanı Donald Trump ve bir heyet ile birlikte Ohio’daki bir seçim çalışmasına aynı uçakla gitmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada da Trump’ın doktoru Sean Conley’nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump’ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, “Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde. Her ikisi de Beyaz Saray’ın içinde evde kalacaklar” ifadeleri kullanıldı.