Güney Kore’de şiddetli yağış: 2 kişi öldü, 1700 kişi tahliye edildi

Güney Kore’nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere orta kesimlerinde etkili olan yoğun yağışlar, felakete yol açtı. Şiddetli sağanaklar nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Gyeonggi eyaletine bağlı Osan kentinde seyir halindeki bir aracın üzerine istinat duvarı çökmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Güney Chungcheong eyaletindeki Seosan şehrinde ise sular altında kalan başka bir araçta bulunan sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Kore’de 1700 kişi tahliye edildi

Yetkililer, Seosan ve Buyeo şehirlerinde 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 313 hanede yaşayan yaklaşık bin 700 kişinin sel ve heyelan riski nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenler geçici sığınma alanlarına yönlendirilirken, bölgedeki risk devam ediyor.

Meteoroloji Ajansı’ndan yeni uyarı

Kore Meteoroloji Ajansı (KMA), şiddetli yağışların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. Cuma gününe kadar Seul metropol bölgesi ile Chungcheong eyaletinde 50 ila 150 milimetre, Kuzey Jeolla’da 30 ila 100 milimetre, Gwangju ve Güney Jeolla eyaletlerinde ise 20 ila 80 milimetre arasında yağış bekleniyor. Ulsan ve Busan kentlerinde ise Cumartesi’ye kadar 100 ila 200 milimetre arası sağanak yağış öngörülüyor.

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