Beşiktaş Fernando Santos’u görevine son verdiğini açıkladı!

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Serdar Topraktepe’nin yapacağını açıkladı.

Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı!

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

18. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Muçi’nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu Samsunspor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı gerisine gelen meşin yuvarlağı alan Fernandes, içeri girmek istedi. Bu sırada savunmadan seken top altıpas gerisindeki Semih Kılıçsoy’da kaldı. Genç oyuncu, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. İzlemek için tıklayın

68. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Taylan Antalyalı’nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Schindler yerden ortasını yaptı. Kaleci Mert ve savunmayı geçen meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-1. İzlemek için tıklayın

Fernando Santos: “İstifa etmeyi düşünmüyorum”

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, “İstifa etmeyi düşünmüyorum” dedi. Santos’un bu açıklamasından dakikalar sonra Beşiktaş yönetimi Portekizli çalıştırıcının görevine son verdiğini açıkladı.

500 BİN EURO TAZMİNAT

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “İstifayı düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos’a 500 bin euro tazminat ödeyecek.

YALNIZCA 4 GALİBİYET

Beşiktaş’ta 13 maça çıkan Fernando Santos; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Santos döneminde 12 gol atan Beşiktaş kalesinde de 12 gol gördü.

SERDAR TOPRAKTEPE’YE EMANET

“Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK”

Fernando Santos açıklamalarında “Proje için geldim.” demişti

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Samsunspor maçını değerlendiren Santos, “Şu an durum zor 3 maçı düşünürsek. Bunları kazanmayı hak ettiğimiz düşünüyorum. İyi başladık, golü de bulduk. 2-3 yapabilirdik ilk yarı. İkinci yarıya iyi başladık ancak takım geri çekilmeye başladı. Bunu engellemek için Alex’i oyuna aldım. Fakat tam o zamanlarda golü yedik. Reaksiyonu kalbimizle vermeye çalıştık. İstek iyiydi. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün.” dedi.

Santos ayrıca, “Aslında ilk yarı gayet net pozisyonlar bulduk ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik. Sonrasında bu üretkenlik düştü. Devre arasında oyuncularımıza önde basmalarını söylemiştim. Rakibimiz olmayan pozisyondan golü buldu ama futbolda böyle anlar var.

İlk yarıdaki performanstan memnunum. Oyuncularım çok çalıştı. Bazen diyecek bir şey de olmuyor.” açıklamasında bulundu.

“HERHANGİ BİR İSTİFA DÜŞÜNCEM YOK”

Fernando Santos, “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi, “Aslında geçen hafta buraya gelme sebebimi net bir şekilde açıklamıştım. Herhangi bir istifa düşüncem yok. Geçen haftanın benzerlerini düşünebilirsiniz. İşimi yaptığımı düşünüyorum.”

Santos, son 5 maçta iyi sonuçlar olmamasına rağmen oyundan memnun olduğunu dile getirerek, “Aslında sonuçlar kötü, oyunumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu sezonki en iyi ilk yarılardan birini oynadık. Oyun anlamında son 5 maçta kötü oynadığımızı düşünmüyorum.

Çift forvete dönmek istediğim için Muci’yi kenara aldım. Al Musrati‘nin ritmi biraz düşüktü Ramazan boyunca. Sakatlıklar geçirdi. Tayyip Talha sakatlığını atlatmaya çalışıyor, çok iyi bir oyuncu.” dedi.

“KUPAYI ALAMAZSAK FARKLI ŞEYLER KONUŞURUM”

Portekizli çalıştırıcı ayrıca şunları söyledi, “Yönetim bana güvenirse devam ederim. Ama çok şeyin değişmesi gerekiyor. Büyük bir değişim lazım. Proje lazım ve bundan bahsetmiştim. Kendime güveniyorum. Büyük değişimi, yapılanmayı nasıl yapacağımızı biliyorum.

Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, kupa finaline kadar buradayım. Kupayı alamazsak daha farklı şeyler konuşurum. Aslında kariyerimde çok nadiren sezon ortasında bir takım aldım. Sezon öncesinde takımı kurmak çok farklı bir şey. Ocakta geldim buraya.

Alınan kötü sonuçlardan dolayı takımdaki karışıklığı siz de biliyorusunuz. Bahane olarak söylemiyorum ama realiteyi aktarıyorum. Herkes eleştirilerinde haklı. Beşiktaş böyle kötü sonuçlar alıyorsa insanların bu eleştirilerine hak verebilirim. Zaman neler gösterir bakacağız.”

“BAŞKANIMIZIN PROJESİNE İNANIYORUM”

Fernando Santos sözlerini şöyle tamamladı, “Paok’a gittiğim zaman ligde kötü olan ve Avrupa’ya gidemeyen bir takım vardı. Kötü başlangıçtan sonra Şampiyonlar Ligi’ne gittik. Buraya geldiğimde de benzer bir durum vardı. Şubat ayında iyi skorlar aldık ve bazı şeyler yoluna girdi. Sonrasında işler tersine döndü.

Galatasaray mağlubiyeti var, en az beraberliği hak ettiğimiz. Oyuncularımı sürekli motive ettim. İyi işler yaptık. Top da girmedi. 1-0’dan sonra 2-3 yapacağımız yerde bir şekilde olmadı. Benim bu değişim sürecini yönetebilecek tecrübem var.

Estoril’de benzerini yaşadım. Bu örnekleri vermemin sebebi şu, ben buraya gelme sebebini anlattım. Proje için geldim. Başkanımızın projesine inanıyorum. Sezona benim olduğum bir hazırlık sürecinden sonra kötü başlarsak istifayı ilk ben düşünürüm. Kötü duruma geldiğiniz zaman sizden hemen müthiş bir başarı beklenemez.”

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü, Rıza Çalımbay’ın görevine son verdikten sonra Portekizli teknik direktör Fernando Santos için imza töreni düzenlemişti

Hasan Arat “Hocaların hocası”

Tüpraş Stadyumu’nda Başkan Hasan Arat’ın da katıldığı imza törenindeki açıklamasında Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, deneyimli teknik adama, “Hocaların hocası” diye hitap etmişti

Fernando Santos: Takımı ileriye taşımak istiyoruz

“Beşiktaş’a karşı iki kez rakip oldum. Bir kere İstanbul’da ve diğeri Ankara’da. İstanbul’u çok seviyorum, ailem de çok seviyor. Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba’yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz. Kulübün efsanelerinden biri Samet Aybaba ile bir iki kere konuştuk. Takımı iyi bir yere getirmek istiyoruz, şu an durum iyi değil ama birlikte çalışarak Beşiktaş’ı daha iyi bir yere getireceğiz. Çalışacağız.” demişti.