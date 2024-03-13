Avustralya’da altın madeninde göçük

Bir dakikadan az

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Avustralya’nın Victoria eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu mahsur kalan 30 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Avustralya’da korkutan olay

9News sitesinin haberine göre, eyalet polisi, Mount Clear bölgesindeki bir altın madeninin, yerel saatle 17.00 sularında çöktüğünü aktardı.

Olaya müdahale eden polis ve kurtarma ekipleri, madende güvenli bir alana sığınmayı başaran 29 işçiyi kurtardı.

Polis, güvenli alana ulaşamayan ve göçük altında mahsur kalan 2 işçiden birinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Çöken madenin altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan’da 10 Madenci, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Kaçırılan kişilerin kurtarılması için operasyon başlatıldı.

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