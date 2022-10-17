Tahran: Cezaevi Yangınında Ölü Sayısı Artıyor

Tahran’daki Ewin cezaevinde çıkan yangının ardından kurbanların sayısı sekize yükseldi. Tahran cezaevi yangını ülke gündemini bir anda sarstı.

İran yargısı başlangıçta dört ölü ve 61 yaralı olduğunu bildirdi. Dört ağır yaralı ise hastanede hayatını kaybetti.

İranlı yetkililere göre, Tahran’ın kötü şöhretli Evin cezaevinde çıkan büyük yangında ölenlerin sayısı sekize yükseldi. Yargı, Mizan.news web sitesinde dört mahkumun daha öldüğünü söyledi. Ölenlerin hepsinin hırsızlıktan hüküm giyen mahkumların olduğu bölümden.

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İranlı yetkililere göre, Cumartesi günü çok sayıda mahkûm arasında çıkan kavganın ardından bir atölyede yangın çıktı. İran İnsan Hakları tarafından yayınlanan videoda hapishanenin üzerinde alevler ve bir duman bulutu görüldü ve silah sesleri duyuldu. Videonun arka planında “Diktatöre ölüm” sloganları duyuluyor.

Örgüt ayrıca Twitter’da çok sayıda kişinin yürüyerek cezaevine girdiğini bildirdi. İran İnsan Hakları tarafından yayınlanan bir video, bir yol ve arabalarla tıkanmış garaj yollarını gösterdi.

Protestoların bağlantısı belirsiz

Resmi İran hesabına göre, hapishanede bir iç çatışma yaşandı. Ancak, bilgiler bağımsız olarak doğrulanamadı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videolar, hapishaneyi çevreleyen kaotik görüntüleri gösterdi.

İran haber ajansı Irna’ya göre, cezaevi yönetimi “holiganlar ve isyancıların” gardiyanlarla bir anlaşmazlık başlattığını ve ardından cezaevinin tekstil deposunu ateşe verdiğini söyledi. İtfaiye daha sonra yangını söndürdü.

Tahran savcısı olayın “hükümlü hırsızlar arasında hapishanede bir iç çatışma” olduğunu vurgulayarak bir aydır ülke çapında devam eden sistem karşıtı protestolarla bağlantısı olmadığını iddia etti.

Tahran Cezaevi Yangını: Almanya’da spontane protestolar

Almanya’nın başkenti Berlin’de, gece yarısından kısa bir süre sonra, birkaç yüz İranlı sürgün, İran’daki ve özellikle Ewin hapishanesindeki koşulları protesto etmek için Berlin-Mitte’deki Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya geldi. Berlin’deki göstericiler batılı devletleri harekete geçmeye çağırdı. Frankfurt ve Hamburg’da da akşam saatlerinde İran Başkonsolosluğu önünde spontane bir şekilde birkaç kişi toplandı.

İnsan hakları aktivistleri koşulları eleştiriyor

Kuzey Tahran’daki Ewin hapishanesinin İran’daki en kötü hapishane koşullarına sahip olduğu düşünülüyor. İnsan hakları grupları uzun süredir oradaki koşulları eleştiriyor. Hapishanede çok sayıda siyasi tutuklu da bulunuyor.

Son haftalardaki protestolar sırasında tutuklanan yüzlerce göstericinin, aralarında Tahran Şerif Üniversitesi’nden çok sayıda öğrencinin de yer aldığı Ewin cezaevine götürüldüğü söyleniyor. Geçenlerde internette yayınlanan bir videoda duyulabileceği gibi öğrenciler, “Tahran’ı hapishaneye, Ewin hapishanesini de üniversiteye çevirdiler” diye slogan attılar.

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