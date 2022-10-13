Kiev İran Yapımı İHA’larla Vuruldu

Ukrayna’nın Kiev bölgesi İran yapımı İHA (insansız hava araçlarıyla) saldırıya uğradı. Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı ölümcül savaşı devam ederken, hem Mykolaiv hem de Kiev bölgesi saldırıya uğradı

Rus ordusu Ukrayna’ya yönelik saldırılarını hızlandırırken bu sabah ülke yine İran yapımı insansız hava araçları tarafından vuruldu. Kiev Oblast sakinleri bu hafta üst üste dördüncü gün hava saldırısı sirenleriyle uyandı. Kurtarma ekiplerinin bugün de görev bölgelerine koştukları görüldü.

Kiev bölge valisi Oleksiy Kuleba’ya göre kayıpların miktarı bilinmiyor, ancak cumhurbaşkanlığı ofisi başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko Telegram’da bölgedeki “kritik altyapı tesislerinin” etkilendiğini söyledi.

Güneydeki Mykolaiv şehri de bir gecede Ruslar tarafından vuruldu ve şehirde beş katlı bir apartman bombalandı.

Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Sienkovych, binanın en üst iki katının tek bir saldırıda tamamen yıkıldığını söyledi. Bu saldırıda ölenlerin sayısı da açıklanmadı.

Pazartesi günü ülke genelinde en az 19 kişinin ölümüne ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan yıkıcı saldırılar meydana gelmişti. Saldırılar, Vladimir Putin’in Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerini ilhak etmesinden bu yana Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin artmasıyla geliyor.

İran Shahed-136 uçağı, Rusya ordusu tarafından Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Ukrayna ordusu, bu hafta hava savunma sistemleri aracılığıyla düzinelerce insansız hava aracı ve Rus füzesini vurduklarını bildirdi.

Batılı liderler, Rusya’nın ülkeye yönelik ölümcül saldırısı devam ederken Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ve silah gönderme sözü verdiler.

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