Sonbaharda Avrupa’nın En Güzel Şehirleri

Avrupa’nın en güzel şehirlerinde uzun sonbahar hafta sonlarının tadını çıkarın.

Londra, Venedik, Barselona… Bu Kasım ayında valizlerinizi nereye koyacağınıza dair güzel Avrupa şehirlerine genel bir bakış sunuyoruz.

Sonbaharda Lizbon

Rengarenk mimarisi, fado ezgileriyle yankılanan hareketli mahalleleri, yenilikçi mutfak ortamı ve çok sayıda sanat galerisi ile Lizbon her zamankinden daha fazla gezgini kendine çekiyor. Portekiz başkenti Lizbon hafta sonu kaçamağı için ideal bir yer.

5 yıldızlı adres: Four Seasons Hotel Ritz, Henri Samuel tarafından tasarlanan ve Portekiz’in başkentinde yeni bir makyaj geçiren bu ikonik saray şehrin en gözdelerinden.

Güzel butik otel: Verride Palácio de Santa Catarina. Chiado’nun kalbinde yer alan bu eski palacio, yakın zamanda şık bir şehir oteli haline getirildi. Teresa Nunes da Ponte tarafından tamamen yenilendi.

Nerede yenir? La Taberna da Rua das Flores : Tapas konusunda büyük bir uzman, Chiado semtinde bulunan bu küçük restoran, günlük menüsünü pazar alışverişlerine göre oluşturuyor ve mahzeni bölgenin üzüm bağlarından mükemmel şişelerle dolu.

Ne yapalım? Vera Cortês sanat galerisinde dolaşın Praia do Rei plajında ​​öğle yemeği yiyin Fronteira Sarayı’nın İtalyan Rönesans esintili bahçelerinde dolaşın.

Sonbaharda Venedik

Venedik sirenlerine nasıl direnilir? Zamanın tutamadığı, çarpıcı ışıklı şehir. Vernikli ahşap bir teknede, palazzilerde saklı sanat temellerini, küçük tipik bistroları ve hatta manzaralı otelleri keşfetmek için lagüne çıkıyoruz. Sonbaharın sevimli sıcaklıklarının tadını çıkarmak için Venedik en uygun yerlerden biri.

5 yıldızlı adres: Saf lüksün adresi St Regis, Venedik Kubbesi’nin muhteşem bir manzarasını sunuyor.

Güzel butik otel: Palazzo Experimental, 600 yıllık bir sarayın duvarları arasında, dekorasyonu Dorothee Meilichzon tarafından yapılmıştır ve barda iyi soğutulmuş kokteyller sunulmaktadır.

Nerede yenir? Venedikliler için iyi bilinen bir adres olan Vini Da Arturo’da veya şehirde bir başka güvenli adres olan Antiche Carampane’de.

Ne yapalım? Gelateria Nico’da bir gianduiotto (yerel tatlı spesiyalitesi) tadın, Peggy Guggenheim Koleksiyonu’nda dolaşın, Prada Vakfı’nı ziyaret edin, Vino Vero’da cicchetti tadın ve spritze aperitivo için La Toletta kitabevinden güzel kitaplar satın alın.

Sonbaharda Kopenhag

Oslo ve Stockholm gibi Kopenhag da sonbaharda hafta sonlarının rüya destinasyonlarından biri. Renkli limanı, tasarımcı butikleri, son derece yaratıcı İskandinav mutfağı, bolca sanat galerisi ile ünlü… İskandinav yaşam tarzının izlerini sürün.

5 yıldızlı adres: Hotel Sanders, güncel tasarımın en iyilerini, 54 rahat odasını, yemyeşil bir kış bahçesini ve aynı zamanda mevsimlik mutfağıyla büyüleyici bir restoranı tek bir yerde bir araya getiriyor.

Güzel butik otel: Villa Copenhaguen bir yıldız otel ama düşük fiyatlı, yakın zamanda açılan ve çatı katında güzel bir yüzme havuzunun bulunduğu otel.

Nerede yenir? Şef René Redzepi’nin mükemmel bir restoranı olan ikonik Noma’yı kaçırmak imkansız, birçok kez dünyanın en iyi restoranı olarak seçildi. Çok önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Ne yapalım? Cub Coffee Bar’da bir kahve için, The Apartment’ta biraz alışveriş yapın, Louisiana Çağdaş Sanat Müzesi’ni ziyaret edin, Lidkoeb bara bir gezi yapın.

Sonbaharda Londra

Galeriler ve müzeler, yenilikçi restoranlar, konsept mağazalar ve kulüplerle dolu mükemmel bir şehir.

5 yıldızlı adres: Rosewood Hotel, rahat odalar ve mükemmel bir spa ile ideal bir konuma sahiptir.

Güzel butik otel: Chiltern Firehouse, kafeleri ve çekici mağazaları ile Chiltern Caddesi’nin enerjisini mükemmel bir şekilde yakalayan benzersiz bir tarza sahip bir oteldir. Buradaki hizmet kusursuz.

Nerede yenir? Olasılıklar sonsuz olduğu için kendinizi bir veya iki adresle sınırlamak zor. Örnekler arasında İtalyan restoranı Luca, Japon restoranı Engawa ve Soutine sayılabilir .

Ne yapalım? Dover Street Market’te Tate Modern Go alışverişine hayran kalın, Hyde Park’ta dolaşın, Soho House’da bir içki için, Electric Cinema’da bir film izleyin.

Sonbaharda Barselona

Barselona, ​​her zaman ziyaret etmekten keyif alınan bir şehir. Denize bakan dönem binaları, freskler, Gaudi’nin mimarisi, çağdaş sanat enstalasyonları ve gökyüzünde süzülen fünikülerlerle rüya şehir.

5 yıldızlı adres: Paseig de Gracia semtindeki Mandarin Oriental. Bu gösterişli saray modern dekorasyona ve birinci sınıf hizmete sahip.

Güzel butik otel: İdeal bir konuma sahip olan Soho House, bir yüzme havuzu ve kokteylleri yudumlayabileceğiniz bir barı olan çatı katı ve İspanyol tarzında dekore edilmiş güzel odaları ile tercih sebebi.

Nerede yenir? Le Bar Brutal, tapasları ve İber şaraplarından oluşan seçkisiyle harika bir yer.

Ne yapalım? Parc Guell’de yürüyüşe çıkın, Joan Miró Vakfı’nı ziyaret edin, Mercat Santa Caterina’da gurme lezzetleri tadın, Collage Cocktail Bar’da kokteyller için.

Sonbaharda Antwerp

Brüksel’in kuzeyinde yer alan Antwerp, giderek daha değerli adreslerin geliştiği büyüleyici Belçika şehridir. Zevkli şehir otelleri, sanat galerileri, güzel restoranlar… Ziyaret etmek için pek çok iyi neden var.

August: Bu eski Augustinian manastırı şimdi konuksever bir otele ev sahipliği yapıyor. İç mimar Vincent Van Duysen’in tasarladığı 44 odaya hayran kalacaksınız.

Nerede yenir? Gurme restoranı Zilte.

Ne yapalım? Normo’da bir kahve için, Visit Kanaal, Axel Vervoordt’un iddialı projesidir, Graanmarkt 13’te veya St Vincents’ta biraz alışveriş yapın ve öğle yemeği yiyin.

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