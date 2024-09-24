Hindistan’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos ayında Afrika’da acil durum ilan edilmesinin ardından İsveç, Tayland ve Pakistan’ın yanı sıra Afrika kıtası dışındaki ülkelere yayılırken DSÖ, Afrika’da bu yıl içerisinde çoğunluğu testlerin tükendiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M-çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurmuştu. DSÖ’nün bu açıklamasının ardından Hindistan’da ilk M-çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu. Yetkililer, M-çiçeği virüsünün yakın zamanda Dubai’den dönen ve ülkenin Kerala eyaletinde yaşayan 38 yaşında olduğunu açıkladı. Ayrıca, virüsün tespit edildiği kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve temaslı kişilerin de gözlemlendiği aktarıldı. Eyalet Sağlık yetkilikleri, virüsün bulaştığı kişinin arkadaşı ve aile bireylerinden oluşan 29 kişi ile anı uçakta bulunan 37 yolcunun gözlem altında olduğu ve şuana kadar herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.

Maymun çiçeği ölümcül olabilir

Hindistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Manisha Verma, Kerala eyaletinin Malappuram bölgesinde bildirilen M-çiçeği vakasının clad 1’e ait olduğunu doğruladı. Ateş, kas ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve vücutta lezyonlar gibi semptomlar gösteren M-çiçeği virüsü tedavi edilmemesi durumunda ölümcül olabilir.

Clade 1b olarak adlandırılan yeni varyantın yüksek bulaşıcılığı olduğu ve Afrika’daki m-çiçeği salgını ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Hindistan’da son 2 yılda 30’dan fazla şüpheli M-çiçeği virüsü görüldüğü ifade edilse de ilk vaka bugün doğrulanmış oldu.

Afrika’da Maymun çiçeği salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne ulaştı.

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