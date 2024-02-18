Tayland’da eski Başbakan Thaksin Shinawatra tahliye edildi

Tayland’da 15 yıllık sürgün hayatının ardından döndüğü ülkesinde tutuklanan eski Başbakan Thaksin Shinawatra özgürlüğüne kavuştu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanan 74 yaşındaki eski Başbakan Shinawatra, bugün şartlı tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle 8 yıldan 1 yıla indirilen hapis cezasını hastanede geçiren Shinawatra’nın araçla başkent Bangkok’taki konutuna girdiği ve yanında iktidardaki Pheu Thai partisinin lideri olan küçük kızı Paetongtarn Shinawatra olduğu belirtildi.

Thaksin Shinawatra serbest bırakıldı

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Thaksin’in serbest bırakılmasından dolayı mutlu olduğunu ve bunun yasalara uygun olduğunu vurguladı. Thaksin Shinawatra’nın tahliyesi ülkede tartışmalara neden olurken, Senatör Somchai Swangkarn yaptığı açıklamada, “Çok mu hasta? Şartlı tahliye mi? Ne hastalığı? Huzur içinde yat Tayland adaleti” ifadelerini kullandı.

Thaksin Shinawatra darbeyle görevden alınmıştı

Tayland’da iki dönem başbakanlık yapan 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006’daki askeri darbe ile görevden alınmıştı. Darbenin ardından görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Thaksin, 2008 yılında ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 22 Ağustos 2023’te Dubai’den Tayland’a döndükten sonra cezaevine gönderilmiş, aynı gün polis hastanesine sevk edilmişti.

Thaksin Shinawatra kimdir?

Thaksin Shinawatra, 9 Şubat 2001’de başbakan olarak göreve gelmiş olup 19 Eylül 2006’da Askeri Darbe nedeniyle görevden alınarak yapılan askerî darbede devrildi. Partisi yasadışı ilan edildi ve siyasi faaliyetlerden men edildi. 5 yıl boyunca siyaset yapması yasaklandı.Thaksin Shinawatra,2008’de Tayland’a yaptığı kısa süreli bir ziyareti dışında sürgünde yaşadı.

Küçük kız kardeşi Yingluck Shinawatra, 2011-2014 yılları arasında Tayland başbakanıydı.

Öte yandan Tayland’da hava kirliliği sebebiyle evden çalışılacak. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hava kirliliği sebebiyle belediye çalışanları iki gün boyunca evlerinden çalışacak.

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