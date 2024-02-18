Japonya’dan Ukrayna’ya 15,8 milyar yenlik destek

Japonya hükümetinin, Ukrayna’nın altyapısının yeniden inşası dahil 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen (106 milyon dolar) destek vereceği bildirildi.

Japonya’dan destek kararı geldi

Resmi Kyodo Ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’nın yeniden inşasına destek verecek.

Buna göre, Tokyo’da yarın düzenlenecek “Ekonomik Yeniden Yapılanmanın Teşviki için Japonya-Ukrayna Konferansı’nda” 10’dan fazla işbirliği zaptı imzalanacak.

Konferansa, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile iki ülkeden bürokrasi ve iş dünyasından 300’ü aşkın yetkili iştirak edecek.

Japonya’dan Ukrayna’ya 7 farklı alanda destek

Merkezi hükümet, Ukrayna’nın altyapısının yeniden inşası ve mayın temizliği dahil Ukrayna’ya 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen finansman sağlayacak.

Kyodo’a bu ay içinde konuşan Şmıgal, enerji, altyapı, tarım, mühendislik alanlarında Japon firmalarının “iyileşmeye yardımcı olmada büyük rol” oynayabileceğini söylemişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ne zaman başladı?

Putin, geçen yıl 24 Şubat 2022 sabahın erken saatlerinde televizyondan “Ukrayna’da özel askeri operasyon” başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı başladı.

Başlattığı “özel askeri operasyonun” gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtti. Putin, “Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşları da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna’nın Nazizm’den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz.” dedi.

Savaşın siyasi ve sosyal etkileriyle birlikte ekonomik alanda alınan Rusya’ya yönelik yaptırım kararları, tüm dünyada doğrudan veya dolaylı olarak etkisini gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD ve diğer Batılı ülkeler, Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunan Rusya’ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracatın kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yeni yaptırımlar belirledi.

AB, savaş boyunca Rusya’ya karşı 9 yaptırım paketi kabul ederek, 1386 kişi ve 171 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısıyla pek çok sektörde dünyada önde gelen 1000’in üzerindeki uluslararası şirket, boykot amacıyla Rusya’yı terk etti veya faaliyetlerini kısıtladı.

AB, Rus petrol ve doğal gazına yönelik tavan fiyat uygulaması kararı aldı, karara bazı diğer Batı ülkeleri de katıldı. Rusya da bu kararlara karşı yaptırımlarla cevap verdi.

Öte yandan Japonya’da idam kararı çıktı! Japonya’da 2019 yılında bir animasyon stüdyosunu kundaklayarak 36 kişinin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına neden olan Shinji Aoba idama mahkum edildi.

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