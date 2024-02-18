Rusya, Avdiivka’nın tam kontrolünü ele geçirdi

Rusya, Ukrayna ordusunun dün Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka kentinden çekilmesinin ardından kentin tam kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askerlerini kutladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki kilit öneme sahip Avdiivka kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, kentin tam kontrolünün ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ilerleme konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Sayın Putin böylesine önemli bir zaferden dolayı ordumuzu ve savaşçılarımızı kutladı” dedi.

Vladimir Zelenskiy: Bu, Rusya’nın bir şeyler ele geçirdiği anlamına gelmiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kentten çekilme duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Halkımızı kurtarabilmek bizim için en önemli vazifedir. Kuşatmadan kaçınmak için başka hatlara çekilmeye karar verildi. Bu insanların birkaç kilometre geri çekildiği ve Rusya’nın bir şeyler ele geçirdiği anlamına gelmiyor. Hiçbir şey ele geçirmedi” şeklinde konuştu.

Rus güçleri, ekim ayından bu yana doğudaki sanayi merkezini ele geçirme planları doğrultusunda Avdiivka kentine kitlesel kayıplara yol açan saldırılar düzenliyordu. Avdiivka kentinin ele geçirilmesi, Rusya’nın mayıs ayından bu yana savaşta kazandığı en büyük zafer olarak görülüyor.

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