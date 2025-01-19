BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail Ordusu Lübnan’dan Çekilmelidir

Lübnan’dan İsrail ordusunun ne zaman çekileceği merak ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, İsrail ordusunun ateşkes süresince Lübnan topraklarından çekilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Lübnan’da Umutlu Gelecek Mesajı

Zorlu bir dönemden geçen Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte halkın ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Guterres, devlet otoritesinin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Lübnan’ı umut dolu bir geleceğin beklediğini ifade ederek, “Yerinden edilenlerin evlerine dönmesi temel hedefimizdir. Ateşkes şu an kırılgan olsa da tarafların buna riayet etmesi son derece kritik.” dedi.

1701 Sayılı Karar Çerçevesinde Çağrı

Guterres, İsrail ordusunun çekilmesinin ve Lübnan ordusunun güneyde konuşlanmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“1701 sayılı BM kararı, Lübnan’ın toprak bütünlüğünü korumayı ve egemenliğine saygı duyulmasını öngörüyor. Lübnan devleti, topraklarındaki tüm silahların kontrolünü sağlamalıdır. Bu, bölgedeki kalıcı barışın temelidir.”

Lübnan Ordusuna Destek Çağrısı

Uluslararası topluma Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için çağrı yapan Guterres, BM’nin çatışmaların durdurulması ve 1701 sayılı kararın uygulanması için desteğini sürdüreceğini belirtti. Kararın tam anlamıyla hayata geçirilmesinin, Lübnan ile İsrail arasında kalıcı bir ateşkesi mümkün kılacağına dikkat çekti.



İsrail ordusu, Lübnan‘ın güneyindeki Hıyam bölgesinden çekildiğini açıkladı. Çekilmenin ardından Lübnan ordusu ve BM Barış Gücü (UNIFIL) bölgeye konuşlandı.

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