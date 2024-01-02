Tokyo’da yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı: 5 öldü
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Haneda Havalimanında yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı.
Japonya‘nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5’i hayatını kaybetti.
Tokyo’da korkunç olay
Japon yayın kuruluşu NHK’nin haberine göre, polis yetkilileri, çarpışmanın ardından sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettebattan 1’inin yaralı şekilde kaçmayı başardığı, 5’inin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Söz konusu sahil güvenlik uçağının depremlerden etkilenen insanlara yardım götürmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.
Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistinde Japan Airlines’a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği belirtilmişti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar yer almıştı.
Pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği duyurulmuştu.
Öte yandan, olay nedeniyle Haneda Havalimanı’ndaki tüm pistler kapatılmıştı.