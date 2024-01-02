Japonya’daki depremde 30 kişi öldü

Japonya‘nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 30 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa’nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17’de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

Japonya’da 200’e yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası’ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200’e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK’ye ait görüntüde, Wajima’da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği tespit edildi.

Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşun elektrik kesintisi yaşadığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı raflarının boşaldığı görüldü.

Japonya’da yardım malzemeleri gemilerle taşınacak

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşıma ilişkin, Noto Yarımadası’nın kuzey bölgelerine girişin son derece zor olduğunu bildirdi.

Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılmasına yönelik hazırlık yaptığını aktardı.

Japon Başbakan, “Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış.” ifadesini kullandı.

Tren hatlarında gecikmeler

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

İşikawa’nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

İmparatorun halkı selamlaması iptal edildi

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito’nun, Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Nükleer santralde son durum

Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası’nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali’nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima’da karanın 1,3 metre batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

Japonya ordusu, 10 bin personelle deprem bölgesinde

Japonya Savunma Bakanlığı, Noto yarımadasında dün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek için 10 bin personelini Ishikawa eyaletine gönderdiğini duyurdu. Japon Devlet Televizyonu, Ishikawa’da 30 kişinin depremde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Noto yarımadası depreminin ardından, Ishikawa eyaleti valisinden sevk talebi alındı ve Müşterek Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin yaklaşık 10 bin üyesinden oluşan görev gücü arama ve kurtarma operasyonlarına yanıt vermek için elinden geleni yapıyor” denildi.

Yollar tanınmaz hale geldi

Japon Devlet Televizyonu, Ishikawa eyaletinde deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu duyurdu. Ishikawa’da bulunan Wajima kentinde 25 binanın yıkıldığı, bunların 14’ünün enkazında hala kurtarılmayı bekleyenler olduğu duyuruldu. Öte yandan, Nagoya İtfaiyesi’nden paylaşılan görüntüde, Wajima kentine giden yolda yarıkların oluştuğu görüldü.

Artçılar devam ediyor

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) paylaştığı verilere göre meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede onlarca artçı deprem kaydedildi. Bu depremlerin büyüklüğünün 5.0 üzeri olduğu görüldü.

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