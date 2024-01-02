Avrupa’nın en güneşli şehirleri: Top 10

Yağmurlu ve kasvetli havalardan sıkıldınız mı? O zaman bir sonraki tatilinizi Avrupa’nın en güneşli şehirleri arasından seçebilirsiniz.

Bir sonraki tatilinizde mümkün olduğunca fazla güneş ışığı almanızı ve D vitamini deponuzu yeniden doldurmanızı sağlayacak Avrupa’nın en güneşli şehirleri listesi ile karşınızdayız.

Avrupa’da güneş en sık nerede parlıyor? Rezervasyon portalı “Holidu” bir çalışma yürüttü ve Avrupa’nın en kalabalık 300 şehrinde aylık ortalama güneş ışığı saatini inceledi. “World Weather Online”ın 2009’dan 2021’e kadar olan verileri kullanıldı.

Sonuç, garantili güneş ışığı isteyen tatilcilerin Avrupa’nın güneyine seyahat etmeleri gerektiğini gösteriyor. Sizi Avrupa’nın en güneşli şehirleri ile tanıştırıyoruz.

1. Alicante, İspanya

Ayda ortalama 349 saat güneş ışığı alan Alicante sıralamada ilk sırada yer alıyor.

Romalılar tarafından Işık Şehri lakaplı, Costa Blanca’daki İspanyol liman şehri, gezginlere geniş plajlar ve Akdeniz atmosferinin yanı sıra birçok heyecan verici aktiviteye sahip daha büyük bir şehir hissi veren eksiksiz bir paket sunuyor.

Turistler mutlaka Castillo de Santa Barbara’yı ziyaret etmelidir. Dağın tepesindeki kaleden şehrin ve çevresinin eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz.

Santa Cruz bölgesinde yerel lezzetler ve hediyelik eşyalar sunan güzel küçük kafeler ve mağazalar bulacaksınız.

Amaç mümkün olduğu kadar çok güneş almak olduğundan, günü sonlandırmanın en iyi yolu gün batımının pitoresk renklerinin tadını çıkarmaktır. Örneğin, Alicante’nin güzel sahil şeridi Explanada de España boyunca yürüyüş yapabilirsiniz.

2. Katanya, İtalya

Avrupa’nın en güneşli şehirleri sıralamasında ikinci sırada, ayda ortalama 347 saat güneş ışığı alan Sicilya’daki Katanya yer alıyor.

Aktif yanardağ Etna’nın doğrudan eteğinde yer alan şehir, yanardağa yapılacak geziler için mükemmel bir başlangıç ​​noktasıdır, ancak aynı zamanda tatilcilere çeşitli heyecan verici seçenekler de sunmaktadır.

Ünlü Piazza Duomo’nun bulunduğu Katanya’nın eski kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Şehrin ana meydanında gezginler şehrin en önemli turistik yerlerinden ikisini keşfedebilir: Fontana dell’Elefante ve Cattedrale di Sant’Agata.

Buradan sadece birkaç adım ötede Chiesa della Badia di Sant’Agata kilisesine ulaşabilirsiniz; kubbenin altındaki balkon Katanya’nın en iyi manzarasını sunmaktadır.

Mutfak açısından Catania, İtalyan yemeğine ilgi duyan herkese hitap eden bir şeyler sunuyor. Ancak gezginlerin öğle yemeği veya akşam yemeği için daha sessiz yerler araması en iyisidir; yüksek fiyatlara rağmen buradaki popüler turistik yerler genellikle en iyi kaliteyi sunmaz.

3. Murcia, İspanya

İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia, ayda ortalama 346 saat güneş ışığıyla üçüncü sırada.

Mikroiklim nedeniyle burada sadece güneş sık sık parlamaz, aynı zamanda güzel plajlardaki su da tüm yıl boyunca sıcaktır, bu nedenle bölgeye Costa Cálida (sıcak sahil) adı da verilir.

Murcia şehri dokuzuncu yüzyılda kuruldu ve uzun süre Mağribi egemenliği altında kaldı. Sonuç olarak ziyaretçilerine büyüleyici bir kültürel ve mimari çeşitlilik sunuyor.

Kentin en önemli ve güzel turistik yerlerinden biri, birçok farklı mimari tarzı bir araya getiren Santa Iglesia Katedrali de Santa María Katedrali’dir.

4. Malaga, İspanya / Avrupa’nın en güneşli şehirleri

İspanya’nın güneyinde yer alan Málaga, ayda ortalama 345 saat güneş ışığıyla Avrupa’nın en güneşli şehirleri sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.

Bu popüler seyahat destinasyonunda keşfedilecek daha pek çok şey var.

Örneğin, Malaga’nın eski kentindeki Santa Iglesia Katedrali Basílica de la Encarnación. Katedral, çan kulelerinden yalnızca biri tamamlandığı için halk arasında La Manquita (tek kollu adam) olarak da anılır.

Ziyaretçiler kesinlikle katedralin çatısına çıkmalı, oradan şehrin harika manzarasını görüyorsunuz.

Malaga’nın etkileyici binalarından bir değişiklik arıyorsanız, küçük sanatçılar bölgesi Soho’da yürüyüşe çıkmalısınız.

Burada renkli sokak sanatı ve grafiti bulacaksınız.

Malaga’nın şehir plajı Playa de la Malagueta da görülmeye değer. Ancak yüksek sezonda burası kalabalıklaşabiliyor, bu nedenle havlunuzu koyabileceğiniz sakin bir yer arıyorsanız şehir dışında bir plaja yönelmelisiniz.

5. Messina, İtalya

Messina’da ayda ortalama 345 saat güneş ışığı var. Sicilya’ya açılan kapı olarak da adlandırılan liman kenti, İtalya anakarasına sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bir feribot da adaya araba getirir; yani isterseniz kendi arabanızla Messina’ya gidebilirsiniz.

Şehir aynı zamanda bir dünya rekoruna da sahiptir: Dünyanın en büyük mekanik saati Campanile del Duomo di Messina katedralinin çan kulesine yerleştirilmiştir.

Her gün öğlen 12’de katedralin önündeki meydanda 12 dakikalık gösteri başlıyor ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Mutfak açısından bakıldığında, Sicilya’nın en iyisine sahip olduğu söylenen Messina’da gezginler kesinlikle kendilerine bir granita ikram etmelidir.

Granita, bir tür tatlı su dondurmasıdır, ancak şerbet benzeri bir kıvama sahiptir ve birçok farklı meyve aromasında mevcuttur.

6. Valensiya, İspanya

Valensiya ayda ortalama 343 saat güneş ışığına sahiptir. İspanyol şehri pek çok mimari özellik sunuyor ve bunları yağmurda keşfetmektense hoş güneş ışığında keşfetmek elbette çok daha kolay.

Trenle seyahat etmeseniz bile Valensiya tren istasyonu Estación del Norte’ye mutlaka göz atmalısınız. Yumuşak sarı tonundaki bina gerçekten çok güzel.

Hemen yanıbaşınızda Plaza de Toros’taki antik boğa güreşi arenası bulunmaktadır.

Mimari açıdan 19. yüzyıldan kalma bina, boğa güreşi izlemeden bile görülmeye değerdir. Ayrıca Valensiya Katedrali, büyüleyici ön avlusu ve inanılmaz manzaralar sunan çan kulesiyle mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

7. Nice, Fransa

İspanya ya da Sicilya dışında ilk sırada, ayda ortalama 342 saat güneş ışığı alan Nice var.

Fransız Cote d’Azur’da yer alan ünlü liman kenti, hava nasıl olursa olsun görülmeye değer. Şans eseri, Nice’te güneş sık sık parlıyor ve bu da Nice’in muhteşem eski kentinde yürüyüşü daha da keyifli hale getiriyor.

Vieux Nice olarak adlandırılan bölgede yapılacak bir keşif turunda dikkatli ziyaretçiler, orijinal Nice’in bugün hala güzel bir resmini veren dolambaçlı ve renkli evler bulacaklar.

Promenade des Anglais daha modern ama daha az güzel değil; yedi kilometre uzunluğundaki cadde, muhteşem otelleri ve davetkar restoranlarıyla Fransa’nın en ünlü caddelerinden biri.

Nice’in asil cazibesi burada özellikle belirgindir.

Nice’te çoğunlukla Provençal ve İtalyan etkilerinin bir karışımı olan çok çeşitli mutfak sunumları bulacaksınız. Tamamen özgün olmasını istiyorsanız, “Nissarde Mutfağı” reklamı yapan restoranları aramalısınız; geleneksel mutfağa çok önem verirler.

8. Las Palmas, İspanya

Las Palmas, Gran Canaria’nın başkentidir ve Kanarya Adaları’nın muhteşem doğasını görmek isteyen gezginler için popüler bir başlangıç ​​noktasıdır.

Ayda ortalama 341 saat güneş ışığı alan şehrin kendisi de bol miktarda güneş ışığına sahiptir; ancak geceyi öylece Las Palmas’ta geçirmemelisiniz.

Catedral de Santa Ana’nın inşaatı 1497’de başladı, ancak ancak yaklaşık 400 yıl sonra tamamlandı ve katedralde Barok ve Gotik’ten Rönesans’a kadar pek çok farklı mimari tarz bulunabilir.

Las Palmas’ta ayrıca yerel halkın yanı sıra tatilcilerin de popüler olduğu güzel bir şehir plajı olan Playa de las Canteras’ı bulacaksınız.

Balık ve deniz ürünlerini seviyorsanız Las Palmas bir cennettir. Adanın mutfağı, Afrika ve Güney Amerika’dan gelen mutfak etkileriyle karakterize edilir; geleneksel olarak çok sayıda güveç ve çorba vardır.

9. Granada, İspanya

Ayda ortalama 341 saat güneş ışığı alan Granada, tatilcileri Endülüs‘e çekiyor.

Granada’ya gittiğinizde şehrin tarihi merkezini ziyaret etmeli ve bembeyaz evlerinin bembeyaz olduğu Albaicín bölgesinin sokaklarında dolaşmalısınız.

Daha sonra Granada’nın en ünlü binası Elhamra’nın önünde gün batımının keyfini çıkarabilirsiniz.

Şehrin birçok köşesinde tarihinin Kuzey Afrika etkilerini hâlâ hissedebiliyorsunuz. Bir kafede taze nane yapraklarından yapılan çayın tadını çıkardığınızda doğru atmosfer ortaya çıkar.

Yemek söz konusu olduğunda Fas etkileri de yaygındır; özel bir toprak kapta yavaş yavaş kızartılan sebze ve/veya et içeren bir güveç olan tagini kesinlikle denemelisiniz.

10. Palermo, İtalya

Avrupa’nın en güneşli şehirleri gezimizin sonunda Sicilya’ya dönüyoruz. Palermo’da ayda ortalama 340 saat güneş ışığı görülür.

Güneş adası olarak adlandırılan Sicilya’nın başkenti, çeşitli mimari cazibe merkezleri sunar, ancak aynı zamanda doğrudan kıyı konumu ve güzel plajları nedeniyle gezginler arasında da popülerdir.

Yani Palermo’da zengin bir tatilin önünde hiçbir şey duramaz. Ancak Maria Santissima Assunta Katedrali’ni ve onun etkileyici ön avlusunu ziyaret etmeyi kesinlikle kaçırmamalısınız.

Yalnızca bir plajı ziyaret edecek vaktiniz varsa o da Mondello plajı olmalıdır – Palermo’ya yalnızca 20 kilometre uzaklıkta, beyaz kum ve berrak su sizi burada bekliyor.

İtalya’nın tamamı gibi, Palermo da iyi yemekleri ve heyecan verici restoranlarıyla tanınır, bu nedenle yerel yemekleri denemek istiyorsanız şu Palermo yemekleri tam size göre olabilir:

Pasta con le sarde (kızarmış sardalya, rezene, safran ve kuru üzümlü makarna) veya Polpo bollito (limon ve maydanozla haşlanmış kalamar).

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