Toronto’da bilanço ağırlaşıyor

Toronto Pearson Havalimanı’nda dün öğleden sonra meydana gelen uçak kazasında Delta Havayolları’na ait Flight 4819 sefer sayılı uçak iniş sırasında pistte ters döndü. Minneapolis’ten gelen ve Delta’nın yan kuruluşu Endeavor Air tarafından işletilen uçakta 80 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Toronto’da facia yaşandı

Olay yerine ulaşan acil müdahale ekipleri, iki kişinin ağır yaralandığını ve yakındaki bir travma merkezine hava ambulansı ile nakledildiğini duyurdu. Ayrıca bir çocuk da ambulansla şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. 12 kişinin hafif yaralandığı, diğer yolcuların ise sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiği açıklandı.

Kazaya ait sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın karla kaplı pistte ters dönmüş halde olduğu ve yolcuların tahliye edildiği görüldü. Yolculardan John Nelson, CNN’e yaptığı açıklamada, “Her şey normaldi. Ancak piste inerken uçak önce yana, sonra tamamen ters döndü” dedi.

Toronto Havalimanı İtfaiye Şefi Todd Aitken, pistin kuru olduğunu ve iniş sırasında rüzgarın etkili olmadığını belirtti. Havalimanı yetkilileri, kazada başka bir uçağın yer almadığını ve olayın nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu (TSB), kazayla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) da Kanada’daki yetkililere soruşturmada destek vereceklerini duyurdu.

Toronto’daki uçuşlar kazanın ardından kısa süreliğine durduruldu, ancak saat 17.00 itibarıyla tüm seferler normale döndü.

Kazanın, Kanada’nın doğu bölgelerini etkileyen yoğun kar fırtınasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak yetkililer, kazanın hava koşullarıyla bağlantılı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirtti.

Ontario Başbakanı Doug Ford, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Can kaybı yaşanmaması büyük bir şans. Yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.