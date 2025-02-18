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Ümit Özdağ Silivri Cezaevinde

Ümit Özdağ Silivri de Muharrem İnce ile görüştü.

NationalTurk NL18/02/2025
58 1 dakika okuma süresi
Ümit Özdağ SİLİVRİ cezaevinde yatmaya devam ederken Muharrem İnce ile görüştü
Ümit Özdağ Silivri cezaevinde CHP'ye geçeceği söylenen Muharrem İnce ile görüştü
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1 Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’nden Mesaj Gönderdi: “Can Güvenliğim Yok”
1.1 Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ndeki Durumunu Anlattı

Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’nden Mesaj Gönderdi: “Can Güvenliğim Yok”

Özdağ Silivri Cezaevi’ndeki durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. İnce, Özdağ’ın kendisiyle paylaşılmasını istediği mesajları kamuoyuna duyurdu. Ümit Özdağ’a hapis talebi hakkında 

Ümit Özdağ Silivri deki görüşme sonrası sevenlerine bu şekilde not gönderdi.
Ümit Özdağ’ın Silivri’den gönderdiği notta şu ifadelere yer verildi.;Çok değerli yurttaşlar,
Sayın Muharrem İnce, nezaket gösterdi; ziyaretime geldi. Kendisi, anlattıklarımı sizlerle paylaşacaktır.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
Ümit Özdağ

Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ndeki Durumunu Anlattı

Cezaevinde tek başına bir koğuşta kaldığını belirten Özdağ, “Günde 10-12 kişi ziyaretime geliyor. Her görüşme öncesi ve sonrası detaylı aramadan geçiriliyorum” dedi. Kendisinin sahte evraklarla suçlandığını ve Abdullah Öcalan için rehin tutulduğunu iddia eden Özdağ, anayasa sürecinde engel olarak görüldüğünü öne sürdü.

Silivri Cezaevi’nin riskli bir yer olduğunu vurgulayan Özdağ, “Burada PKK’lılar da IŞİD’liler de var, can güvenliğim yok” ifadelerini kullandı. Cezaevinde yalnızca iktidara yakın televizyon kanallarının yayınlandığını, muhalif olarak ise yalnızca Halk TV’nin bulunduğunu belirten Özdağ, “Halk TV’ye kırgınım, benden hiç bahsetmiyorlar” dedi.

Özdağ ayrıca, cezaevi personelinin kendisine saygılı davrandığını ifade etti.

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NationalTurk NL18/02/2025
58 1 dakika okuma süresi
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