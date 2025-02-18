Toronto’da uçak kazası: 8 yaralı

Kanada’nın en büyük havalimanlarından biri olan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nda, Delta Airlines’a ait bir yolcu uçağı iniş sırasında pistte ters döndü. Minneapolis’ten Toronto’ya gelen uçakta bulunan sekiz kişinin yaralandığı açıklandı.

Toronto’da uçak kazası

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından tüm yolcular ve mürettebatın tahliye edildiği ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Peel Bölgesi sağlık ekipleri, yaralıların sağlık durumları hakkında kesin bir bilgi vermemekle birlikte, olay yerinde tıbbi müdahalelerin devam ettiğini duyurdu.

Havalimanında uçuşlar aksadı

Toronto Pearson Havalimanı yönetimi, kazanın ardından iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kazanın meydana geldiği esnada Toronto’da yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle hava trafiğinde gecikmeler yaşanıyordu.

Kazaya karışan uçağın Delta Airlines’a ait Bombardier CRJ-900 tipi bir model olduğu ve yaklaşık 16 yıldır aktif olarak kullanıldığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın kesin sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, ilk değerlendirmelere göre olayın hava koşullarından kaynaklanabileceğini ancak kesin nedenin yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirleneceğini ifade etti. Havalimanı yönetimi, yolcuların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgularken, uçuş operasyonlarının en kısa sürede normale dönmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kanada Sivil Havacılık Kurumu ve Delta Airlines, kazaya ilişkin resmi bir açıklama yaparak, yolcu güvenliğinin öncelikli olduğunu ve soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.