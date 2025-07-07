Trump’tan BRICS ülkelerine ekonomik misilleme

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17’nci BRICS Liderler Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla yeni bir küresel gerilimin fitilini ateşledi. ABD karşıtı politikalarla hareket eden ülkelere ekonomik yaptırım uygulayacağını belirten Trump, BRICS’e açık bir mesaj gönderdi.

Trump’tan BRICS’e gümrük misillemesi

Donald Trump, zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Kendilerini BRICS’in ABD karşıtı politikalarıyla özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 oranında artırılacak. Bu politikada hiçbir istisna olmayacak” dedi. Washington’un bu adımı, BRICS ülkelerinin ekonomik büyüklüğüne ve siyasi etkisine karşı alınmış açık bir önlem olarak değerlendirildi.

BRICS’ten ortak tepki: Küresel ticaret tehdit altında

Trump’ın açıklamasına ilk tepki BRICS ülkelerinin ortak bildirisiyle geldi. Açıklamada, ABD’nin gümrük vergilerini artırma politikasının küresel ticareti tehdit ettiği ifade edildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da iş dünyasıyla yaptığı toplantıda, BRICS’in dünya nüfusunun yarısını ve küresel üretimin yüzde 40’ını temsil ettiğini vurguladı.

Lula’dan çok kutuplu dünya vurgusu

Lula, ABD’nin Orta Doğu’daki çatışmaları körüklediğini belirterek, “Eğer uluslararası yönetimler 21. yüzyılın çok kutuplu gerçeklerini yansıtmakta yetersiz kalıyorsa, bu yenilikleri yakalama sorumluluğu artık BRICS’e düşmektedir” dedi. Brezilya lideri, artan himayeciliğe karşı uyarıda bulunarak BRICS’in rolünü güçlendirmesi gerektiğini savundu.