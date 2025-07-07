Trump’tan Elon Musk’a üçüncü parti çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk arasındaki siyasi gerilim yeni bir boyut kazandı. Musk’ın hafta sonu Amerika Partisi’ni kurduğunu duyurmasının ardından kameralar karşısına geçen Trump, “Bu ülke her zaman iki partili sistemle yönetildi. Üçüncü bir parti sadece kafa karışıklığı yaratır” ifadelerini kullandı. Uzun süredir yakın çalışan iki ismin arasındaki soğukluk böylece aleni hale geldi.

“Eski dostlar” karşı cephede

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratlar ve Cumhuriyetçileri “tek parti gibi davranmakla” suçlayarak Amerika Partisi’ni kurduğunu açıklamıştı. Trump ise pazar günü Air Force One uçağına binmeden önce gazetecilere verdiği demeçte bu hamleyi eleştirdi. İkilinin yakın geçmişte aynı safta yer aldığı, Musk’ın federal harcamaları azaltmakla görevli DOGE biriminin başında olduğu hatırlanıyor.

Trump: Musk raydan çıktı

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir başka açıklamada ise “Elon Musk son beş haftada tam anlamıyla raydan çıktı” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Eski dostuna yönelik bu sert çıkış, iki isim arasında derinleşen ayrılığı gözler önüne serdi.

EV zorunluluğuna eleştiri

Trump ayrıca, Musk’ın elektrikli araçları zorunlu hâle getirmeye yönelik önerisini eleştirerek, “İnsanlar artık istedikleri aracı alabilir. Benzinli, hibrit ya da başka teknolojiler… Artık EV zorunluluğu yok” dedi. Trump, 4 Temmuz’da imzaladığı bütçe yasasında elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerini sonlandırmıştı.

Musk: Şimdilik hedef Kongre

Musk, yeni partisinin kısa vadeli hedeflerinin başkanlık yarışından çok, Kongre seçimlerine odaklanmak olduğunu vurguladı. “Önümüzdeki 12 ay boyunca Temsilciler Meclisi ve Senato’ya odaklanacağız” diyen Musk, ileride başkan adayı destekleyebileceklerini de ima etti.

Ekonomik gerilim siyasete sıçradı

Trump’ın son yasa paketinde sınır güvenliği, savunma ve enerji üretimi için artan harcamalara yer verilirken, sağlık ve gıda destek programlarında yapılan kesintiler kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Musk, bu bütçeyi sık sık eleştirerek, “ABD’yi borç batağına sürüklüyor” demişti.

