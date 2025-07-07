Acımız büyük. 12 askerimiz şehit

Askerlerimiz metan gazından şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada pençe kilit operasyon bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit düşen asker sayısının 12’ye yükseldiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde:

“06 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz”