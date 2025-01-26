Trump’tan Gazze için tartışmalı çıkış: Orayı temizlemeliyiz

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One’da yaptığı açıklamada, Gazze’deki yıkım ve Filistinli mültecilerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı görüşmeyi aktaran Trump, mültecilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine yerleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump: Orayı Temizlemeliyiz

Trump, “Gazze Şeridi şu an darmadağın durumda. Bölgedeki mültecilerin farklı yerlere taşınması ve Gazze’nin tamamen temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık bir buçuk milyon insanı konuşuyoruz ve bu sorunu çözmeliyiz,” dedi. Ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bu konuyu görüşeceğini ifade etti.

“Yüzyıllardır Süren Anlaşmazlık”

Bölgedeki tarihsel çatışmalara değinen Trump, Filistinli mültecilerin başka Arap ülkelerine geçici veya uzun vadeli olarak yerleştirilmesinin çözüm olabileceğini belirtti. Trump, “Bir şeyler olmalı. Orası şu an bir yıkım alanı ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle Arap ülkeleriyle birlikte barış içinde yaşanabilecek yeni konutlar inşa edilmesini tercih ederim,” ifadelerini kullandı.

“Gazze Yeniden İnşa Edilebilir”

Trump, Gazze’nin deniz kenarındaki konumunun büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi. “Orada gerçekten güzel şeyler yapılabilir. Gazze ile harika projeler hayata geçirilebilir,” diyen Trump, ABD’nin bölgenin yeniden inşasına yardım edebileceğini de sözlerine ekledi.

Ateşkese İlişkin Şüphe

Oval Ofis’te yaptığı başka bir açıklamada ise Trump, Gazze’de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını vurgulayarak, “Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı,” diyerek ABD’nin çatışmalardaki rolünü sınırlı tutmayı hedeflediğini belirtti.

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