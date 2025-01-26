Gazze’nin kuzeyine dönüş yine engellendi

Hamas ve İsrail arasında yapılan rehine değişimi sonrası yaşanan kriz, Gazze’nin kuzeyine dönmeyi umut eden binlerce Filistinliyi hayal kırıklığına uğrattı. Ceasefire anlaşmasının ihlali iddiaları ve çatışma ortamı, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Rehine Değişiminde Kriz

Hamas, 7 Ekim 2023’ten beri elinde tuttuğu dört İsrailli kadın askeri serbest bıraktı. Karşılığında 200 Filistinli mahkûm serbest bırakıldı. Ancak İsrailli sivil Arbel Yehud’un bu değişime dahil edilmemesi, iki taraf arasında gerilime neden oldu. Hamas, Yehud’un hayatta olduğunu ve önümüzdeki hafta serbest bırakılacağını açıklasa da İsrail bu duruma tepki göstererek Gazze’den bazı askerlerini çekme planını erteledi.

Gazze Halkı Dönüş Yolunda Engellendi

Ceasefire anlaşmasına göre, Filistinlilerin Netzarim Koridoru üzerinden Gazze’nin kuzeyine dönüşüne izin verilmesi planlanıyordu. Ancak İsrail tankları bu yolu kapalı tutarak halkın geçişini engelledi. Al-Rashid yolu boyunca evlerine dönmeyi bekleyen kalabalık arasında kaos yaşandı. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı’na göre, açılan ateşte bir kişi hayatını kaybederken, bazıları yaralandı.

İsrail Ordusu: Ateş Uyarı Amaçlıydı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’nin orta bölgelerinde askerlerine tehdit oluşturan gruplara uyarı ateşi açıldığını açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, “Açılan ateş, tehditleri uzaklaştırmak amacıyla yapıldı ve herhangi bir yaralanma rapor edilmedi” denildi.

Evlerine Dönmek İstiyorlar

Gazze’nin kuzeyine dönmek isteyen halk için belirsizlik devam ediyor. Evlerinin yıkıldığını bilen birçok kişi, buna rağmen yıkıntılar üzerinde yeni bir yaşam kurma hayaliyle bekliyor. Uzun süredir ailesinden ayrı kalan Lubna Nassar, iki kızı ve oğlu ile İsrail kontrol noktasında beklediğini belirterek, “Kocamı görmeyeli 11 ay oldu. Dönmek ve ailemizi yeniden bir araya getirmek istiyoruz,” dedi.

Diplomatik Çabalar Devam Ediyor

Katar ve Mısır arabuluculuğunda, yüz binlerce Filistinlinin kuzeye dönüşünün sağlanması için diplomatik girişimler sürüyor. İsrail’in, Hamas’tan Arbel Yehud’un hayatta olduğuna dair kanıt istediği ve bu kanıtların Mısırlı arabuluculara ulaştırıldığı öğrenildi.

Yıkım ve Umut Yan Yana

Gazze halkı, dönüş yollarının açılmasını beklerken, onları büyük bir yıkımın karşıladığını biliyor. Buna rağmen evlerini yeniden inşa etme, işlerini toparlama ve sevdiklerine kavuşma hayalleri, halkın umutlarını diri tutuyor.



İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasıyla, 4 İsrailli asker serbest bırakılırken, 200 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu. Anlaşma, savaşın yıkıcı etkilerine ara verilmesini sağladı.

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