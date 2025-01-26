İşte Grand Kartal Otel’in sahibinin ifadesi

Karne tatili sebebiyle pek çok aile kış turizmine uygun tatil beldelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Bu ailelerden bazıları ise Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel‘i seçti. Ancak söz konusu otelde yaşanan facia sebebiyle 78 kişi hayatını kaybetti.

Grand Kartal Otel’in sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu acıyı yaşarken otel sahibinin verdiği ifade ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından yaptığı paylaşımda Halit Ergül’ün ifadesine yer verdi. İşte, Emrullah Erdinç’in paylaşımında yer alan ifadeler:

Otel, 1998 yılında inşa edilmiştir. O dönemde yağmurlama sistemi zorunlu değildi. Daha sonraki denetimlerde de bu sistemin yapılması gerektiği yönünde herhangi bir talep iletilmedi.

Gerekli belgeleri, 2007 yılında otel hizmete açılırken, Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi alındı. Ardından İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi temin edildi.

Yangına karşı otelde her türlü önlem alınmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

O denetimde yalnızca engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler tespit edildi. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik rapor edilmedi.

Yangına karşı alarm sistemi mevcuttu. Ancak yangının başlangıcında bu sistem büyük ihtimalle hasar aldığı için çalışmadı. Bununla birlikte, duman dedektörleri devreye girdi.

Öte yandan tutuklanan otel sahibi, 78 kişi hayatını kaybettiği yangınla ilgili suçlamaları reddetti.

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