Ece Gürel’in Ölüm Nedeni Belli Oldu

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bilinci kapalı halde bulunan ve hastaneye kaldırılan Ece Gürel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi raporunda, Gürel’in ölüm nedeninin hipotermi olduğu belirlendi. Rapor, genç mimarın uzun süre düşük sıcaklığa maruz kalmasının ölümüne yol açtığını ortaya koydu.

Kaybolma Süreci: Ece Gürel Nasıl Kayboldu?

33 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde Belgrad Ormanı’na yürüyüş yapmak için çıktı. Ancak, ailesinin belirttiğine göre, öğleden sonra kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları endişelenerek durumu polise bildirdi. Gürel’in telefonundan son sinyal alınan bölge tespit edilerek arama çalışmaları başlatıldı.

Ormanlık alanda yürüyüş yapan bir grup doğa tutkunu, 5 Mart’ta Gürel’in sırt çantasını ve kişisel eşyalarını bulduklarını yetkililere bildirdi. Eşyalarının bulunduğu alanın çevresinde yoğunlaşan arama çalışmaları, Gürel’in 6 Mart günü öğleden sonra bilinci kapalı halde bulunmasıyla sonuçlandı.

Gürel, hemen İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak hipotermiye bağlı organ yetmezliği nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi Raporu: Şüpheli Bir Durum Yok

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Gürel’in vücudunda herhangi bir darp, yara veya saldırıya uğradığını gösteren bulguya rastlanmadı. İlk bulgular, genç mimarın yoğun soğuğa maruz kalması nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Uzmanlar, Belgrad Ormanı’nda gece sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü ve Gürel’in uzun süre açık havada kaldığını belirtti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Gürel’in telefon kayıtları ve sosyal medya hesapları da inceleniyor. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, Gürel’in ormana yalnız başına gittiği ve herhangi bir tehdit almadığı tespit edildi.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Ece Gürel’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Güneşli Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende gözyaşları içinde uğurlanan Gürel, büyük bir üzüntüyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yetkililerden Uyarı: “Tek Başına Yürüyüş Yaparken Dikkatli Olun”

Ece Gürel’in trajik ölümü, doğa yürüyüşü yapanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Yetkililer, özellikle kış aylarında ormanlık alanlara yalnız gitmenin risklerine dikkat çekerek, vatandaşlara güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

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