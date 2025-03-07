Simpet Bursa’da 130 odalı otel inşa edecek

Simpet Bursa projesi kapsamında, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 96 milyon TL yatırımla 130 odalı lüks bir otel inşa edilecek. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan projenin, 24 ay içerisinde tamamlanarak bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Simpet Bursa Yatırımı Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Bursa’nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Nilüfer’de hayata geçirilecek olan otel projesi, Simpet Bursa tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında, otelin Bursa’nın turizm potansiyelini artırması ve özellikle iş dünyasına yönelik konaklama imkânı sunması planlanıyor.

Projesinin Detayları Açıklandı

Simpet yatırımı, 130 oda kapasitesine sahip modern bir tesis olarak tasarlanıyor. Otelin içerisinde restoran, konferans salonları ve spa gibi birçok donanımlı alan bulunacak. Yetkililer, Bursa’nın iş turizmi açısından önemli bir merkez haline geldiğini ve otelin bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak dizayn edildiğini belirtiyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde, Simpet Akaryakıt ve Servis Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından 130 odalı otel yapılacak. 1683 metrekare alan üzerine inşa edilecek otel, Uludağ Üniversitesi’ne 1.5 km, Görükle Mahallesi’ne 1.6 km uzaklıkta olup, öğrenci ve turistler için konaklama alternatifi sunacak. Proje toplam maliyeti 96 milyon tl olarak hesaplanıyor.

Otel Projede ÇED Süreci Başlatıldı

Otel projesinin inşaatına başlanmadan önce Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte, projenin çevreye etkileri detaylı olarak incelenecek ve gerekli onayların alınmasının ardından inşaata başlanacak.

Bölgedeki turizm ve ticaret faaliyetlerine önemli bir katkı sunması beklenen Simpet Bursa yatırımı, Bursa’nın turizm kapasitesini genişletecek ve iş dünyasına yönelik modern bir konaklama alanı sağlayacak.