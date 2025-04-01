Trump’ın 24 saatte barış sözü zora girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı göreve geldikten sonra 24 saat içinde sonlandırma vaadi, Kremlin engeline takıldı. Moskova’dan gelen açıklamada, Washington’un sunduğu barış planlarının Rusya’nın temel taleplerini karşılamadığı belirtildi.

“ABD’nin Önerileri Yetersiz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanlarından Sergey Ryabkov, ABD tarafından sunulan barış önerilerinin ciddiyetle ele alındığını ancak mevcut haliyle kabul edilemeyeceğini duyurdu. Ryabkov’un “Ana taleplerimiz dikkate alınmadan sunulan bu çerçeveyle ilerlememiz mümkün değil” sözleri, müzakerelerin tıkandığını açıkça ortaya koydu.

Kremlin’in Vazgeçmediği Talepler

Putin cephesi, ateşkesin ancak belirli ön koşullar altında gerçekleşebileceğini savunuyor. Bu şartlar arasında, Kırım ve güneydoğudaki dört bölgenin Rusya’ya ait olduğunun Ukrayna tarafından tanınması, NATO üyeliğinden vazgeçilmesi ve kapsamlı bir silahsızlanma bulunuyor. Son dönemde Kremlin’in Zelenskiy’nin meşruiyetini sorgulayan açıklamaları ise süreci daha da çıkmaza sürüklüyor.

Trump’ın Sabrı Tükeniyor

Trump, geçtiğimiz günlerde Putin’e yönelik alışılmadık sertlikte ifadeler kullandı ve “sinirlendiğini” dile getirerek Rusya’ya petrol ihracatında vergi tehdidinde bulundu. Ancak bir gün sonra bu sert ton yumuşadı, bu kez Ukrayna’yı ekonomik anlaşmaları yeniden müzakere etmeye çalışmakla suçladı. Beyaz Saray, Trump’ın her iki tarafın tavırlarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

30 Günlük Ateşkes Kağıt Üzerinde Kaldı

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmelerinde 30 günlük enerji ateşkesi üzerinde mutabakata varılmıştı. Ancak sahada saldırılar devam ederken, ateşkes sadece belgelerde kaldı. Karadeniz’de planlanan deniz güvenliği mutabakatı ise Rusya’nın Avrupa yaptırımlarında gevşeme talebi nedeniyle askıya alındı.

Kremlin: “Zaman Bizden Yana”

Kremlin’e yakın kaynaklar, mevcut şartlarda savaşın uzamasının Rusya’nın lehine olacağını savunuyor. “ABD’nin desteği kırılgan hale geldi, neden acele edelim?” yorumları, Moskova’nın masaya hemen dönmeyeceğini gösteriyor.