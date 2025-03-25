Donald Trump’tan Venezuela petrolüne tarife resti

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela’yı “ABD’ye ve özgürlük anlayışına düşman” olarak tanımlayarak, bu ülkeden petrol veya gaz alan tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, bu kararın 2 Nisan’da yürürlüğe girecek diğer tarifelere ekleneceğini belirterek, 2 Nisan’ı “kurtuluş günü” olarak tanımladı.

Donald Trump: “Venezuela suçluları ABD’ye gönderdi”

Trump, Venezuela’nın ABD’ye organize suç şebekelerine dahil kişileri “kasıtlı ve aldatıcı şekilde” gönderdiğini öne sürerek, bu durumu tarife kararının gerekçesi olarak sundu. Özellikle Latin Amerika’da faaliyet gösteren “Tren de Aragua” çetesinin ABD’ye sızdığı iddiaları, Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik yeni yaptırımlarını şekillendiriyor.

Çin hedefte: En çok Venezuela petrolü Çin’e gidiyor

Trump’ın tarife açıklaması, dolaylı olarak Çin’i vuracak nitelikte. 2024 yılında Venezuela’nın en çok ham petrol sattığı ülke Çin olurken, günlük 351 bin varil sevkiyat yapıldığı belirtildi. ABD ise günlük 228 bin varil ile ikinci sırada yer aldı. Analistler, bu tarifenin uygulanması halinde Çin’den ithal edilen ürünlere toplamda %45, çelik ve alüminyuma ise %70’e varan vergilerin yansıyabileceğini öngörüyor.

ABD iç pazarı etkilenir mi?

Trump yönetiminin açıklamasına rağmen, Chevron’un Venezuela’daki petrol faaliyetlerine tanınan lisansın süresi 27 Mayıs’a kadar uzatıldı. Bu durum, ABD’nin Venezuela’dan dolaylı yoldan petrol almaya devam edeceği anlamına geliyor. Ancak yeni tarifelerin bu işlemleri nasıl etkileyeceği henüz belirsiz.

Pekin’den sert tepki: “ABD Venezuela’nın iç işlerine karışıyor”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Trump’ın tarifesini sert sözlerle eleştirerek, “Hiç kimse ticaret savaşında kazanan olamaz. Bu karar, Amerikan şirketleri ve tüketicileri için daha fazla kayıp anlamına gelir” dedi. Guo, ABD’yi Venezuela’nın iç işlerine müdahaleden vazgeçmeye çağırdı.

Piyasalarda tepki sessiz kaldı

Trump’ın yeni tarife açıklamaları küresel ticaret çevrelerinde yankı bulsa da, borsalarda büyük bir etki yaratmadı. ABD piyasaları, açıklamaların ardından günü yükselişle tamamladı.