Boykot çağrılarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran boykot çağrılarıyla ilgili kritik bir adım attı. Yapılan resmi açıklamada, bir süredir gerek sosyal medyada gerekse geleneksel yayın organlarında bazı kesimlerin ekonomik faaliyetlerini hedef alan ve toplumsal ayrışmayı körükleyen söylemler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Boykot çağrılarına yönelik inceleme genişliyor

Başlatılan soruşturmanın, “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları kapsamında sürdüğü kaydedildi. Bu çerçevede, ayrıştırıcı ifadeleri yaydığı tespit edilen kişi ve içeriklerle ilgili incelemeler derinleştirildi.

Ayrıca, söz konusu çağrılar sonrasında bazı işyerlerine yönelik gerçekleştiği bildirilen sözlü ve fiziki şiddet içerikli eylemlere dair yürütülen soruşturmaların da bu kapsamda birleştirildiği açıklandı.

