Trump’ın “Sus Payı” davasında karar günü: 10 Ocak

Donald Trump’ın “sus payı” davasında cezasının açıklanacağı tarih belli oldu. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, 10 Ocak 2025’te yerel saatle 09.30’da yapılacak duruşmada Trump’ın alacağı cezanın açıklanacağını duyurdu. Merchan, Trump’ın duruşmaya şahsen veya çevrim içi olarak katılabileceğini belirtti.

Trump için koşullu tahliye kararı bekleniyor

Yargıç Merchan, Trump’a hapis cezası, para cezası ya da denetimli serbestlik uygulanmayacağını, bunun yerine koşullu tahliye verilebileceğini ifade etti. Merchan, geçtiğimiz Kasım ayında davanın karar duruşmasını süresiz olarak ertelemişti.

Sus payı davasının detayları

Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a “sus payı” ödemek ve bu ödemeyi resmi kayıtlarda tahrif etmek suçlamalarıyla yargılandı. 31 Mayıs 2024’te 12 kişilik jüri, Trump’ı 34 ayrı suçtan suçlu buldu. Trump, jüri kararıyla suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Karar temyize gidiyor

Trump, cezasının açıklanmasının ardından kararı temyize götüreceğini daha önce açıklamıştı. 20 Ocak 2025’te başkanlık görevine yeniden başlamaya hazırlanan Trump, bu davayla Amerikan tarihinde benzersiz bir yargı sürecinin tarafı olmuş durumda.

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