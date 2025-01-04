ABD’de şiddetli kış fırtınası alarmı: Milyonlar etkilenecek

Meteorologlar, Kuzey Kutbu’ndan yönelen dondurucu havanın ABD’nin doğusunu saracağını ve Kansas’tan Florida’ya kadar milyonları etkileyeceğini duyurdu. Cumartesi günü başlayacak kar ve buz fırtınasının ardından, hafta boyunca kemik donduran soğuklar ülkeyi etkisi altına alacak.

ABD’de zorlu kış

ABD Ulusal Hava Servisi, Kansas’tan Indiana’ya kadar en az 20 cm kar yağışı beklerken, uzmanlar bu durumun ciddi aksamalara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, rüzgar hızlarının 50 mil/saate (yaklaşık 80 km/sa) ulaşması ve Ohio Vadisi’nden Körfez Kıyısı’na kadar rekor soğukların hissedilmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, bu sert kış koşullarının Kuzey Kutbu’ndaki hızlı ısınmadan kaynaklanabileceğini belirterek, iklim krizinin kış mevsiminde bile aşırı hava olaylarını tetiklediğine dikkat çekiyor.

Las Vegas‘ta Trump Oteli önünde park halindeki bir Tesla Cybertruck’ın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi hafif yaralandı. Araçta yakıt bidonları ve havai fişek rampaları bulundu. Aynı gün New Orleans’ta 15 kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığı araçlı saldırı ile bağlantı ihtimali araştırılıyor.

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