Biden’dan US Steel satışına engelleme

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’li çelik üreticisi US Steel’in Japonya’nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel’e satışını ulusal güvenlik gerekçesiyle engelledi. Biden’ın bu kararı, iki şirketin ortak tepkisine neden oldu. US Steel ve Nippon Steel, Biden’ın kararını “hukuki sürecin ihlali ve siyasi bir manipülasyon” olarak nitelendirdi.

“Ulusal Güvenlik Endişesi Kanıtlanmadı”

US Steel ve Nippon Steel tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın kararının ulusal güvenlik gerekçesiyle bağdaşmadığı belirtilerek, “Bu kararın, satış sürecini düzenleyen ABD Yabancı Yatırımlar Komitesi (CFIUS) yasalarını açıkça ihlal ettiğine inanıyoruz. Biden’ın açıklamaları ulusal güvenlik endişelerine dair inandırıcı bir kanıt sunmamakta ve bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ABD Çelik İşçileri Riske Atılıyor”

Açıklamada, satışın US Steel’in yaşlanan tesislerini modernize etmek ve ABD’nin çelik tedarik zincirini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık yatırım içerdiği vurgulandı. Şirketler, “Bu karar, ABD’li çelik işçilerinin geleceğini riske atıyor ve Biden’ın siyasi gündemi nedeniyle iş güvenliği feda ediliyor” dedi.

“Müttefiklere Verilen Yanlış Mesaj”

Şirketler, ABD hükümetinin bu kararını “şok edici ve rahatsız edici” olarak nitelendirerek, “ABD’nin Japonya gibi bir müttefike bu şekilde davranması, diğer ülkelerdeki yatırımcılar için caydırıcı bir mesajdır” ifadelerini kullandı. Nippon Steel, ABD’nin ulusal güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik tüm tedbirleri almayı taahhüt ettiklerini de belirtti.

Biden’ın Kararının Gölgesinde Seçimler

Biden, kararını “yerli ve güçlü bir çelik endüstrisinin ulusal güvenlik için kritik olduğu” gerekçesiyle aldığını belirtirken, bu kararın seçimlerde çelik işçilerinin desteğini almak için siyasi bir hamle olduğu yorumları yapıldı. Özellikle kritik bir eyalet olan Pensilvanya’daki çelik işçileri Biden’ın kararında etkili bir rol oynadı.

US Steel ve Nippon Steel, karara karşı yasal haklarını savunacaklarını ve Japonya’daki hükümet yetkilileriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini açıkladı. Biden’ın bu müdahalesi, çelik endüstrisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.



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