Trump, Washington’da “kamu güvenliği acil durumu” ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Washington’da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve evsizleri kentin dışına taşımak amacıyla “kamu güvenliği acil durumu” ilan etti. Trump, Washington DC Özerklik Yasası’nın 740. maddesini devreye sokarak polis departmanını federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini söyledi.

Trump: Bugün Washington DC’nin kurtuluş günü

Trump, “Bugün Washington DC’nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz.” diyerek, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de benzer adımlar atmaya hazırlandıklarını dile getirdi. “Washington’da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim.” ifadelerini kullandı.

Evsizler ve suçlulara yönelik mesaj

Trump, sosyal medya paylaşımında, “Evsizler derhal buradan gitmek zorunda. Size kalacak yerler vereceğiz ama başkentten çok uzakta olacak. Suçlulara gelince, onların taşınmasına gerek yok. Onları ait oldukları yere, hapishaneye koyacağız.” sözlerini kullandı.

Federal güçlerle yoğun güvenlik

Yaklaşık 500 federal kolluk görevlisinin başkente sevk edileceğini belirten Trump, bunlar arasında 100’den fazla FBI ajanı, 40 Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ajanı ile Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ve ABD Mareşal Servisi personelinin yer alacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Bowser’dan tepki

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ise şehrin suç oranlarının 2024’e göre yüzde 26 düştüğünü vurgulayarak Trump’ın iddialarını reddetti. Bowser, “Savaş bölgesiyle kıyaslama yapmak abartılı ve yanlış.” dedi. Ulusal Muhafızların devreye sokulmasının etkili bir çözüm olmayacağını belirten Bowser, federal hükümetin savcı sayısını artırarak ve mahkeme kadrolarındaki boşlukları doldurarak daha fazla katkı sağlayabileceğini söyledi.

Trump’ın sert eleştirileri

Trump, kenti “çadırlar, sefalet, pislik ve suç” sözleriyle tanımlayarak yönetimden memnun olmadığını ifade etti. “Burası ülkenin en iyi yönetilen yeri olmalı, en kötü yönetilen yeri değil.” diyen Trump, Bowser’ın “iyi bir insan” olduğunu ancak birçok fırsat verildiğini savundu.