Çanakkale’de orman yangını: 2 bin 90 kişi tahliye edildi

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen etkisini sürdürüyor. Bölgeden gelen bilgilere göre, 2 bin 90 vatandaş tedbiren tahliye edildi, dumandan etkilenen 77 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.

Çanakkale’de yangın tarım arazisinde başladı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez beldesinde tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Yoğun hava ve kara desteği

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına 10 uçak ve 9 helikopterle havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer, 92 farklı araç ve toplam 760 personelle karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Tahliyeler ve sağlık durumu

Riskli bölgelerde yaşayan 2 bin 90 kişinin deniz ve karayolu üzerinden tedbiren tahliye edildiği belirtildi. Yangında dumandan etkilenen 77 kişinin ise çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

