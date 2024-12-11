Trump’tan Trudeau’ya ‘Kanada Valisi’ göndermesi!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya “Kanada’nın Valisi” olarak atıfta bulundu. Trump, Mar-a-Lago’daki Kasım ayında gerçekleşen akşam yemeğine işaret ederek, ticaret ve tarifelerle ilgili “derinlemesine görüşmeler yaptıklarını” belirtti ve bu görüşmelerin “tüm taraflar için olağanüstü sonuçları” olacağını vurguladı.

Trudeau’dan Karşı Hamle Sinyali

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın %25 oranında genel bir tarifeyi uygulamaya koyma tehdidine karşılık, Halifax Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada, “Kanada’nın bu tarifelere karşılık vereceğini” söyledi. Trudeau, “Doğru yanıtın ne olacağını değerlendiriyoruz,” ifadesini kullanarak, daha önce çelik ve alüminyum tarifelerine karşı uygulanan misilleme önlemlerini hatırlattı.

Kanada’nın Misilleme Stratejisi

Trudeau, “Geçmişte, çelik ve alüminyum tarifelerine verdiğimiz yanıt, bu tarifelerin kaldırılmasını sağladı” dedi. Bu strateji, Kanada’nın ABD’den ithal edilen bira fıçısı, viski ve portakal suyu gibi 250’den fazla ürünü hedef alan dikkatlice tasarlanmış misilleme önlemleriyle desteklendi. Trudeau, bu misillemenin ABD’deki siyasi çevrelerde etki yarattığını ve bu sayede “Kanada’nın ekonomik olarak daha küçük olmasına rağmen etkili bir şekilde karşılık verebildiğini” ifade etti.

ABD-Kanada Sınırı ve Geçişler

Trump’ın gündeme getirdiği “Meksika ve Kanada’ya sınır güvenliği” çağrısı da dikkat çekti. ABD-Sınır Devriyesi verilerine göre, Kanada sınırındaki kaçak geçişler, güneydeki ABD-Meksika sınırına kıyasla çok daha düşük seviyede. Bununla birlikte, ele geçirilen fentanil miktarı da güney sınırına kıyasla oldukça az.

Kanada’nın ‘Paniğe Kapılmayın’ Mesajı

Trudeau, bu gelişmelerle ilgili “Kanadalıların paniğe kapılmaması gerektiğini” vurguladı. “Başkanın taktiği genellikle müzakere ortağını dengesizleştirmektir,” diyen Trudeau, sürecin temkinli bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Trump’tan “51. Eyalet” Şakası

Trump’ın, Mar-a-Lago’daki akşam yemeğinde “Kanada’nın 51. ABD eyaleti olması gerektiğini” söylediği iddiası, Kanada’da çok konuuşulan bir mesele oldu. Ancak, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic Leblanc, bunun “hiçbir şekilde ciddi bir ifade olmadığını” belirtti ve “Başkanşın şaka yaptığını” dile getirdi.

Kanada Eyaletleriyle Toplantı

Trudeau, ABD ile müzakerelerde nasıl bir strateji izleneceğini görüşmek üzere Kanada’daki eyalet ve bölge liderleriyle çarşamba günü önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda, yeni Trump yönetiminin ticaret politikalarına karşılık atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.

Suriye’de Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Ortadoğu’da dengeler altüst oldu. ABD Başkanı Donald Trump, “Bu bizim savaşımız değil” diyerek Suriye’ye müdahaleye karşı çıktı. Ancak bölgedeki belirsizlik, ABD’nin çıkarlarını ve güvenliğini tehdit edebilir. Trump, ABD’nin doğrudan müdahil olmayacağını belirtse de, gelişmeler yeni stratejiler belirlemesini gerektirebilir.

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