Yoon Suk Yeol hakkında soruşturma derinleşiyor

Güney Kore’de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından 3 Aralık’ta ilan edilen ancak 6 saat sonra iptal edilen sıkıyönetimle ilgili soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Yoon’un “vatana ihanet”, “silahlı isyana teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” şüpheleriyle soruşturma altına alınması kamuoyunda şok etkisi yarattı.

CIO Başsavcısı: “Koşullar Sağlanırsa Gözaltı ve Tutuklama Mümkün”

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon, meclis komitesinde verdiği ifadede, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini ve her türlü tedbirin gündemlerinde olduğunu söyledi. Oh, “Eğer koşullar izin verirse, acil gözaltı veya mahkeme kararyla tutuklama talep edebiliriz” açıklamasında bulundu. Bir milletvekilinin, “Bunu yapacak iradeniz var mı?” sorusuna ise Oh, “Bu konuda evet, irademiz oldukça yüksek” yanıtını verdi.

Soruşturma ve Operasyonlar Yoğunlaştı

Sıkıyönetim ilanıyla ilgili hem CIO hem de Seul Yüksek Savcılığı tarafından soruşturma yürütülüyor. Savcılık, Yoon’u “şüpheli” olarak tanımlarken, sıkıyönetim ilanını kendisine önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’u 8 Aralık’ta gözaltına aldı. Mahkeme, “delil yetersizliği” nedeniyle Kim hakkında tutuklama kararı çıkardı ve cezaevine sevk etti.

Gözaltı Merkezinde İntihar Girişimi

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un gözaltı merkezinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Güney Kore Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdürü Shin Yong-hae, olayın 23.52’de meydana geldiğini belirterek, Kim’in tuvalette kıyafetlerinden yaptığı iple intihara teşebbüs ettiğini ifade etti. Görevlilerin zamanında müdahalesiyle intihar girişimi önlendi ve Kim’in korunaklı bir odaya alındığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı ve Polis Merkezlerine Baskın

Ulusal Meclis’in Yoon Suk Yeol’un derhal gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmesinin ardından, Güney Kore polisi operasyon düğmesine bastı. Devlet Başkanlığı Ofisi’ne 18 müfettiş gönderildi. Bu müfettişlerin, sıkıyönetim ilanı gecesi yapılan kabine toplantısına ilişkin kayıtlara el koyduğu bildirildi. Başkanlık ofisinin yanı sıra, Ulusal Polis Teşkilatı, Seul Metropol Polisi ve Ulusal Meclis Polis Muhafızları merkezlerinde de baskın yapıldı.

Yoon Suk Yeol’a Yurt Dışı Seyahat Yasağı ve Yasal Süreç

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a “vatana ihanet”, “silahlı kalkışmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışı seyahat yasağı getirildi. Bu kararın, delillerin yok edilmesi veya yargı sürecine müdahale edilme riskine karşı alındığı belirtiliyor.

Sıkıyönetim Girişiminin Geri Planı

3 Aralık gecesi Yoon, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelerde bulunduğu” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu. Ancak, Ulusal Meclis’in bu karara karşı çıkıp, sıkıyönetimin kaldırılması yönündeki teklifi 190 oyla kabul etmesi, Yoon’u geri adım atmaya zorladı. Bakanlar Kurulu toplantısıyla kararın iptali resmileşti.



