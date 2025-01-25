Trump’tan Kaliforniya’ya yardımı kesme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü gerçekleştirdiği North Carolina ve Kaliforniya ziyaretlerinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, federal afet yönetim kurumu FEMA’yı tamamen kapatma planını gündeme getirirken, yangınlarla mücadele eden Kaliforniya’ya yönelik yardımların eyaletin “oy yasalarını değiştirmesi şartına” bağlı olduğunu ifade etti.

Trump: FEMA Bizi Hayal Kırıklığına Uğrattı

North Carolina’da sel mağdurlarını ziyaret eden Trump, FEMA’nın yetersiz olduğunu savundu. “FEMA bizi hayal kırıklığına uğrattı,” diyen Trump, bu kurumu kapatma veya tamamen yeniden yapılandırma düşüncesinde olduğunu belirtti. Başkan, afet mağdurlarına federal ajansların ve sigorta şirketlerinin eksikliklerini şikayet etmelerini teşvik etti.

Kaliforniya’ya Yardım Şartı

Trump, yangın felaketleriyle mücadele eden Kaliforniya’nın yardım alabilmesi için eyaletin seçim yasalarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Trump, eyaletin “yasa dışı göçmenlere oy kullanma hakkı tanıdığını” iddia ederek, ” Kaliforniya’da iki şartım var: Seçmen kimlik yasası ve su kaynaklarının doğru yönetilmesi,” dedi. Bu açıklamaları, Trump’ın yardımı siyasi şartlara bağlaması sebebiyle büyük tepki çekti.

Göçmen Politikası Sertleşiyor

Trump yönetimi, göçmen karşıtı tutumunu da hızlandırdı. Beyaz Saray, 538 yasa dışı göçmenin tutuklandığını ve yüzlercesinin askeri uçaklarla sınır dışı edildiğini duyurdu. Guatemala’ya gerçekleştirilen uçuşlarda, 79 kişinin ülkesine gönderildiği bildirildi. Trump, “En tehlikeli suçluları, katilleri sınır dışı ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Tartışmalar Devam Ediyor

Trump’ın FEMA’yı kapatma tehdidi ve afet yardımlarını siyasi şartlara bağlaması, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çevrelerde eleştirilere neden oldu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’la bir araya gelen Trump, başlangıçta ılımlı bir tavır sergilese de, yardımların sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaratmaya devam etti.



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