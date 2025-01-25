Pete Hegseth ABD savunma bakanı oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth, Senato oylamasında 51’e karşı 50 oyla onay aldı. Hegseth’in adaylığına dair geçmişi ve tartışmalar dikkat çekiyor.

ABD’de Kritik Oylama Sonucu

44 yaşındaki eski Fox TV sunucusu ve eski asker Pete Hegseth, ABD Senatosunda yapılan oylamada 50-50 eşitliği Başkan Yardımcısı JD Vance’in lehine verdiği oy ile bozarak ABD’nin yeni Savunma Bakanı olarak atandı. Hegseth, Cumhuriyetçi Partinin 53 sandalyeye sahip olduğu Senatoda, partiden 3 senatörün “hayır” oyu vermesiyle zorlu bir süreç yaşadı.

Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski, Susan Collins ve Mitch McConnell, Hegseth’in adaylığına karşı çıkarak “hayır” oyu kullandı.

Trump Kabinesindeki 3. İsim Oldu

Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe’den sonra Senatodan onay alan Trump yönetimindeki üçüncü kabine üyesi oldu. Ancak Hegseth’in geçmişi ve adaylığı süresince ortaya çıkan iddialar, bu atamanın oldukça tartışmalı olmasına neden oldu.

Tartışmalı Geçmiş ve İddialar

Pete Hegseth’in Savunma Bakanlığına aday gösterilmesi, geçmişteki bazı iddialar nedeniyle tepki çekti:

Cinsel saldırı iddiaları: Hegseth, kendisine cinsel saldırı iddiasında bulunan bir kadına 50 bin dolar ödediğini kabul etti. Ancak olayın “rızaya dayalı” olduğunu savundu.

Irkçı ifadeler: 2015 yılında bir etkinlikte sarhoşken “Tüm Müslümanları öldürün.” şeklinde bağırdığı iddia edildi.

Alkollü çalışma: Hegseth’in işe alkollü geldiği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Senatoda İtirazlar ve Tepkiler

Demokratlar, Hegseth’in geçmişi ve davranışlarının, Savunma Bakanlığı gibi kritik bir pozisyon için uygun olmadığını savundu. Cumhuriyetçiler içinde de bazı isimler bu atamaya karşı çıkarak endişelerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz imzaladığı kararnameyle Kongre baskınına karışan 1.500 kişiyi affetti. Ayrıca TikTok yasağını kaldırarak platformun ABD’de yeniden aktif olmasına izin verdi.

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