İsrail ve Hamas arasında tarihi esir takası

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında önemli bir esir takası gerçekleştirildi. 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından Gazze’de esir alınan 4 İsrailli asker, serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim edildi. Buna karşılık İsrail, hapishanelerinde tutulan 200 Filistinliyi serbest bıraktı.

Serbest Bırakılan Filistinliler Mısır’a Ulaştı

İsrail Cezaevi Hizmetleri Servisi (IPS), Ofer ve Ketziot hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların tahliye edildiğini açıkladı. Serbest bırakılan 70 Filistinlinin, İsrail’in güneyindeki Ketziot Hapishanesi’nden çıkış yaptıktan sonra Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştığı bildirildi. Diğer mahkumlar ise Batı Şeria’da kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

Ateşkesin İlk Adımları

ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hasta kişilerin de aralarında bulunduğu 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılması planlanıyor. Bunun karşılığında ise İsrail’in 2.000’e yakın Filistinli mahkumu bırakması öngörülüyor.

Ailelerden Duygusal Mesajlar

Serbest bırakılan askerlerin aileleri mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:

Karina Ariev’in ailesi: “Karina’mızın gülüşü tekrar içimizi ısıttı.”

Liri Albag’in ailesi: “Onun güçlü duruşu bizi gururlandırıyor.”

Daniella Gilboa’nın ailesi: “Bu anı görmek için hep dua ettik.”

Naama Levy’nin ailesi: “Naama’nın tekrar yanımızda olması tarifsiz bir mutluluk.”

Süreç Belirsizliğini Koruyor

Ateşkes anlaşmasının devamındaki süreç belirsizliğini korurken, tarafların uzlaşma ve daha fazla rehinenin kurtarılması için müzakereleri sürdüreceği belirtiliyor. Ateşkes, insani yardımların ulaştırılmasını ve Gazze’deki yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini de amaçlıyor.

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